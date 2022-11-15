https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги

У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги - РИА Новости, 15.11.2022

У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги

Первые заморозки сковали лужи и грязь не только в России: хрустящая по утрам прохлада прокралась в Европу и тут же зазвенела звонкими результатами. Немецкий... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:06

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швеция

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евросоюз

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атомная энергетика

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Первые заморозки сковали лужи и грязь не только в России: хрустящая по утрам прохлада прокралась в Европу и тут же зазвенела звонкими результатами. Немецкий энергетический концерн Uniper сообщил своим шведским партнерам, что целиком сворачивает программы строительства новых атомных реакторов. Об этом в эфире радиостанции Sveriges Radios Ekot заявил спикер компании Джордж Опперманн.Uniper хорошо известна в России. В первую очередь тем, что многие годы являлась одним из ключевых покупателей российского газа, а потому упоминание этого названия в паре с объектами атомной генерации выглядит для большинства немного странно. Но это лишь на первый и поверхностный взгляд.Как известно, торговля углеводородами, особенно российскими и особенно по длительным контрактам, где прописаны приятные (что наглядно видно в текущий период спотовой нестабильности) условия вроде предполагаемых колебаний котировок и прочих форс-мажоров, — дело очень выгодное. А потому финансовое положение Uniper было весьма стабильным. Настолько, что в свое время немецкие энергетики выкупили практически весь атомный кластер Швеции. Это, к слову, не вызвало никаких нареканий ни у Брюсселя, ни у антимонопольного комитета. Также невозможно найти публикаций о том, что частная зарубежная компания может использовать свое исключительное положение как рычаг воздействия на независимую Швецию. Что и говорить — истинное чудо.В настоящий момент Uniper владеет контрольным пакетом акций АЭС Oskarshamn (OKG), миноритарными пакетами атомных электростанций Ringhals и Forsmark, ей же принадлежит старейшая шведская АЭС Barsebäcksverket. Последняя была выведена из эксплуатации в конце 90-х, а Uniper приняла на себя обязательства по демонтажу конструкций. Нужно сказать, что немецкий оператор не особо спешил и на сегодняшний день отчитался только в демонтаже силового оборудования в первом и втором турбинных залах АЭС, то есть сам машинный зал и так называемый контайнмент все еще целы и вполне пригодны для решения определенных задач.Энергетические и финансовые ураганы 2022-го не обошли стороной и Швецию, где также наблюдались дефицит генерации и рост ее стоимости. Потому вряд ли удивительно, что буквально месяц назад генеральный директор Barsebäck Kraft — дочерней компании Uniper — в одном из своих интервью проговорился: инфраструктуру АЭС разрушать не будут. Более того, на ее базе будет создан энергетический кластер, где, вне всякого сомнения, будет представлена и атомная генерация. Проще говоря, владельцы собирались создать здесь новую АЭС — по меньшей мере с использованием малых модульных реакторов, как только эта технология выйдет на промышленный уровень.Нужно отдать должное немецким энергетикам и их способности к долгосрочному прогнозированию. Дело в том, что все атомные электростанции Швеции имеют довольно почтенный возраст и успешная "реновация" самой старой станции Barsebäcks открыла бы просто невероятные перспективы. С одной стороны, обеспечение тотального доминирования Uniper на шведском рынке электроэнергии, с другой — это позволило бы и вправду говорить о снижении зависимости ЕС от поставок российских энергоресурсов.В настоящий момент в производственном строю шведской энергетики под чутким немецким руководством находятся: третий энергоблок АЭС OKG (запущен в 1985 году), третий и четвертый реакторы АЭС Ringhals (запущены в 1981-м и 1983-м), а также три энергоблока на АЭС Forsmark (включены в сеть в период с 1980 по 1985 год). В структуре энергобаланса первая станция удерживает нишу в семь, вторая — 20, третья — 15 процентов производства электричества. Путем несложных вычислений получим около 40 процентов всей национальной генерации, то есть Швеция по праву может называться атомной страной.Естественно, что при подобных пропорциях Стокгольм крайне заинтересован в обновлении своего реакторного парка, важность которого в особой степени проявляется при малейшем нарушении в его работе. Так, например, 9 ноября на третьем энергоблоке АЭС OKG произошел некий сбой, что привело к выпадению 1400 мегаватт мощности, а это, в свою очередь, практически обесточило весь юг Швеции, для которого станция является ключевым поставщиком. На фоне этого стоит ли удивляться, что правительство страны крайне благосклонно рассматривало планы Uniper, открыто надеясь не только укрепить свою энерговооруженность, но и фактически стать самой зеленой страной Европы.Здесь нужно сделать отступление и пояснить тонкий момент.Сама Uniper не в состоянии построить реактор. Скорее всего, немцы, имея богатый опыт в качестве операторов, рассчитывали выступить в роли основного заказчика и инвестора строительства, благо, напомним, еще недавно их финансовое положение это вполне позволяло. По слухам, что некоторое время циркулировали в профильной среде, контракт на постройку реакторов планировали передать французской EDF, которая позиционирует себя как компанию, способную выполнить подобный заказ. Насколько это близко к реальности — тема для отдельного разговора, мы лишь просто зафиксируем данный факт, тем более что о других возможных подрядчиках речь не шла.Все шло прекрасно ровно до момента начала СВО и добровольно-принудительного введения Европой санкций против России, причем сектор атомной энергетики подвергся ограничительному давлению чуть ли не раньше отрасли добычи углеводородов. Поставки российского трубопроводного газа неуклонно сокращались, в определенный момент Uniper отчиталась о полном прекращении закупок. Правда, очень скоро была обнародована информация о рекордных убытках компании, которые составили 40 миллиардов долларов, после чего даже поползли слухи о возможном банкротстве. Пока корпоративные финансисты прикидывают, способна ли компания рассчитаться с кредиторами, головной офис максимально урезает издержки. Известно, что Uniper вместе с коллегами из другой энергетической компании Eon ради экономии электричества закроют часть своих офисов на зиму. В частности, будет закрыта минимум половина офисов в штаб-квартире в Дюссельдорфе, а в оставшихся помещениях температура будет поддерживаться на уровне 14 градусов. Также будут отключены внешнее освещение и подсветка логотипов, что, как надеются владельцы, позволит сократить потребление на 20 процентов. Какие уж тут инвестиции в новые реакторы.На этом в принципе можно было бы поставить точку, но тогда картина происходящего осталась бы незавершенной.По закону подлости совсем незадолго до того, как стало известно об отмене планов по модернизации шведской атомной энергетики, в Праге проходила конференция по вопросам все той же атомной энергетики. На нем комиссар Кадри Симсон в лоб заявила, что мирный атом был, есть и остается краеугольным камнем обеспечения безопасности Старого Света. Евросоюзу к 2030 году критически нужно иметь в своем распоряжении не менее 100 гигаватт производственной мощности на базе атома (или 15 процентов всей генерации). Проблема лишь в том, что к этому же сроку подавляющее большинство всех ныне действующих реакторов должны быть остановлены и отправлены на пенсию по возрасту. Чтобы вдохнуть в старичков вторую молодость и попутно разрабатывать реакторы нового поколения, еврокомиссар просит самую малость — всего-то 450 миллиардов евро.Осталось не до конца понятно, как напечатанные пачки денег трансформируются в физические корпуса реакторов и тепловыделительные сборки, но здесь вера в успех, видимо, важнее скучной реальности. Кто бы мог подумать, что российские нефтяники и газовики опосредованно станут главным драйвером атомного ренессанса Европы, ну или грандиозного распила бюджета. Тут уж как повезет.

https://ria.ru/20221024/ekonomiya-1826311588.html

https://ria.ru/20221109/reaktor-1830305945.html

https://ria.ru/20221111/energokrizis-1830662150.html

https://ria.ru/20221026/krizis-1826994021.html

https://ria.ru/20221111/rumyniya-1830643210.html

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авторы, швеция, европа, россия, uniper, евросоюз, edf, атомная энергетика, энергетика, цены на нефть