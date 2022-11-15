https://ria.ru/20221115/ekonomika-1831701747.html
Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике, заявила Набиуллина
Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.11.2022
Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике, заявила Набиуллина
Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике: условия могут ухудшиться, но необходимо осуществить структурную трансформацию, заявила глава... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:03
2022-11-15T17:03
2022-11-15T17:37
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике: условия могут ухудшиться, но необходимо осуществить структурную трансформацию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Нужно очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию - это главное, - и быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики", - сказала она, выступая в Госдуме.Набиуллина подчеркнула, что задача финансового сектора и денежно-кредитной политики заключается в том, чтобы определить, каким образом осуществить это. "Перестройку осуществляет бизнес, частая инициатива, здесь очень важно поддержать", - добавила глава ЦБ.Она также напомнила, что важную роль играет и ценовая стабильность. "Стабильность вообще очень важна для развития. Когда у нас нет стабильности, мы видели весной: кредитование замирает, инвестиционная активность замирает", - заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831676210.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
17:03 15.11.2022 (обновлено: 17:37 15.11.2022)
Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике, заявила Набиуллина
Набиуллина назвала структурную перестройку экономики России необходимой