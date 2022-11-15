https://ria.ru/20221115/ekoaktivisty-1831639256.html

Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов

Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов - РИА Новости, 15.11.2022

Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов

Полотно австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь" было закрыто специальным стеклом, оно не пострадало в результате нападения экоактивистов, заявил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:02

2022-11-15T15:02

2022-11-15T15:02

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ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Полотно австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь" было закрыто специальным стеклом, оно не пострадало в результате нападения экоактивистов, заявил в прямом эфире телеканала OE24.at директор Музея Леопольда Ганс-Петер Виплингер.Он также отметил, что случившееся шокировало сотрудников музея."Эти двое парней просто не имеют представления, что они наделали, сколь велика угроза повредить картину. Это шедевр Густава Климта... Они прославились, но к цели предотвратить климатический коллапс это ничего не прибавит", — сказал Виплингер. Ранее в соцсети Twitter было распространено видео, в котором показывалось, как два экоактивиста из организации "Последнее поколение" облили черной жидкостью картину "Смерть и жизнь". Один из них также приклеил себя к полотну, сообщил телеканал OE24.at."Мы знаем о проблеме уже 50 лет и должны, наконец-то, действовать, иначе планета будет уничтожена. Остановите уничтожение ископаемых. Мы мчимся в климатический ад", — кричали экоактивисты во время акции.

https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, вена, twitter