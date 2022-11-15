https://ria.ru/20221115/ekoaktivisty-1831639256.html
Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов
Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов - РИА Новости, 15.11.2022
Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов
Полотно австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь" было закрыто специальным стеклом, оно не пострадало в результате нападения экоактивистов, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:02
2022-11-15T15:02
2022-11-15T15:02
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ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Полотно австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь" было закрыто специальным стеклом, оно не пострадало в результате нападения экоактивистов, заявил в прямом эфире телеканала OE24.at директор Музея Леопольда Ганс-Петер Виплингер.Он также отметил, что случившееся шокировало сотрудников музея."Эти двое парней просто не имеют представления, что они наделали, сколь велика угроза повредить картину. Это шедевр Густава Климта... Они прославились, но к цели предотвратить климатический коллапс это ничего не прибавит", — сказал Виплингер. Ранее в соцсети Twitter было распространено видео, в котором показывалось, как два экоактивиста из организации "Последнее поколение" облили черной жидкостью картину "Смерть и жизнь". Один из них также приклеил себя к полотну, сообщил телеканал OE24.at."Мы знаем о проблеме уже 50 лет и должны, наконец-то, действовать, иначе планета будет уничтожена. Остановите уничтожение ископаемых. Мы мчимся в климатический ад", — кричали экоактивисты во время акции.
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, выставки, вена, twitter
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Вена, Twitter
Картина Климта не пострадала после нападения экоактивистов
Директор музея: картина Климта "Смерть и жизнь" не пострадала от нападения экоактивистов
ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Полотно австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь" было закрыто специальным стеклом, оно не пострадало в результате нападения экоактивистов, заявил в прямом эфире телеканала OE24.at директор Музея Леопольда Ганс-Петер Виплингер.
Он также отметил, что случившееся шокировало сотрудников музея.
"Эти двое парней просто не имеют представления, что они наделали, сколь велика угроза повредить картину. Это шедевр Густава Климта... Они прославились, но к цели предотвратить климатический коллапс это ничего не прибавит", — сказал Виплингер.
Ранее в соцсети Twitter было распространено видео, в котором показывалось, как два экоактивиста из организации "Последнее поколение" облили черной жидкостью картину "Смерть и жизнь". Один из них также приклеил себя к полотну, сообщил
телеканал OE24.at.
"Мы знаем о проблеме уже 50 лет и должны, наконец-то, действовать, иначе планета будет уничтожена. Остановите уничтожение ископаемых. Мы мчимся в климатический ад", — кричали экоактивисты во время акции.