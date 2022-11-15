Рейтинг@Mail.ru
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221115/ekoaktivisty-1831626447.html
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта - РИА Новости, 15.11.2022
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь". РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:27
2022-11-15T14:27
культура
в мире
австрия
вена
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831718627_0:80:2975:1753_1920x0_80_0_0_e6898495c7fe4f5cba78ecc44cdb7d77.jpg
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь".Видео и фото из музея были размещены в соцсети Twitter. В настоящее время в музей прибыла полиция. Один из активистов также приклеил себя к картине. Помимо полотна, пострадали рама, пол и стена музея.
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831718627_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_1ad0afe9129260840d0f2183053213d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, вена, новости культуры
Культура, В мире, Австрия, Вена, Новости культуры
14:27 15.11.2022
 
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта

В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта "Смерть и жизнь"

© AP Photo / Letzte Generation OesterreichАвстрийские активисты обрызгали черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене
Австрийские активисты обрызгали черной жидкостью картину Густава Климта Смерть и жизнь в Музее Леопольда в Вене - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Letzte Generation Oesterreich
Австрийские активисты обрызгали черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь".
Видео и фото из музея были размещены в соцсети Twitter. В настоящее время в музей прибыла полиция. Один из активистов также приклеил себя к картине. Помимо полотна, пострадали рама, пол и стена музея.
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога Подсолнухи в лондонской Национальной галерее
8 ноября, 08:00Культура
Вандалы или активисты? Кто охотится на шедевры в музеях Европы
 
КультураВ миреАвстрияВенаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала