https://ria.ru/20221115/ekoaktivisty-1831626447.html

В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта

В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта - РИА Новости, 15.11.2022

В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта

Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь". РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:27

2022-11-15T14:27

2022-11-15T14:27

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ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь".Видео и фото из музея были размещены в соцсети Twitter. В настоящее время в музей прибыла полиция. Один из активистов также приклеил себя к картине. Помимо полотна, пострадали рама, пол и стена музея.

https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, вена, новости культуры