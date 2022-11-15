https://ria.ru/20221115/ekoaktivisty-1831626447.html
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта - РИА Новости, 15.11.2022
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь". РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:27
2022-11-15T14:27
2022-11-15T14:27
культура
в мире
австрия
вена
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831718627_0:80:2975:1753_1920x0_80_0_0_e6898495c7fe4f5cba78ecc44cdb7d77.jpg
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" облили в венском Музее Леопольда черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь".Видео и фото из музея были размещены в соцсети Twitter. В настоящее время в музей прибыла полиция. Один из активистов также приклеил себя к картине. Помимо полотна, пострадали рама, пол и стена музея.
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831718627_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_1ad0afe9129260840d0f2183053213d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, вена, новости культуры
Культура, В мире, Австрия, Вена, Новости культуры
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта "Смерть и жизнь"