Рейтинг@Mail.ru
Населению Земли не хватает еды, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/eda-1831646876.html
Населению Земли не хватает еды, считает эксперт
Населению Земли не хватает еды, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2022
Населению Земли не хватает еды, считает эксперт
Несмотря на то, что в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек, еды в мире не хватает - порядка 800 миллионов РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:12
2022-11-15T15:13
земля
оон
в мире
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50041/15/500411581_0:120:2829:1711_1920x0_80_0_0_5a53e1c289bce32abd9615e898915c33.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Несмотря на то, что в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек, еды в мире не хватает - порядка 800 миллионов людей питаются менее чем на 1 доллар в день, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин."Еды уже сейчас не хватает: более 800 миллионов населения в мире питается менее чем на 1 доллар в день, что лишает их необходимых нутриентов и существенно влияет на здоровье. Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей - от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", - считает он.Во вторник ООН сообщила о том, что число людей на Земле сегодня достигнет 8 миллиардов. Чуть позже данные интернет-сайта Worldometer, который предоставляет статистику в режиме реального времени, показали, что численность населения мира достигла указанного значения."На нашей планете производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек. Проблема в том, что исторически отношение человечества к доступным природным ресурсам складывалось из предположения об их безграничности. К сожалению, это давно не так. Поэтому многие ученые бьют тревогу: сельское хозяйство в мире - второй наиболее крупный источник выбросов парниковых газов в атмосферу, и сложившийся уклад придется менять. На сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды. Кроме того, более 30% всех произведенных продуктов питания выбрасывается", - добавил Зюзин.Эксперт также отметил, что важно активно развивать новые технологии производства продуктов питания, способные убрать существующую неэффективность, и в то же самое время дать доступную и здоровую альтернативу: сюда попадают все растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии - это позволит прийти к доступному и здоровому рациону. "В целом, как бы нам этого не хотелось, придется принимать решения, связанные с длительным изменением потребительских предпочтений на базе новых технологий", - заключил он.
https://ria.ru/20221111/velikobritaniya-1830893775.html
https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50041/15/500411581_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_224ba4c7f7f28dd7d2fb24a04a57fd86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, оон, в мире, здоровье - общество
Земля, ООН, В мире, Здоровье - Общество
15:12 15.11.2022 (обновлено: 15:13 15.11.2022)
 
Населению Земли не хватает еды, считает эксперт

Эксперт Зюзин: более 800 миллионов человек тратит на еду менее долллара в день

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАкция по выдаче питания лицам без определенного места жительства
Акция по выдаче питания лицам без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Акция по выдаче питания лицам без определенного места жительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Несмотря на то, что в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек, еды в мире не хватает - порядка 800 миллионов людей питаются менее чем на 1 доллар в день, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин.
"Еды уже сейчас не хватает: более 800 миллионов населения в мире питается менее чем на 1 доллар в день, что лишает их необходимых нутриентов и существенно влияет на здоровье. Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей - от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", - считает он.
Торговые полки в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:11
СМИ: в британских продовольственных фондах заканчивается еда
Во вторник ООН сообщила о том, что число людей на Земле сегодня достигнет 8 миллиардов. Чуть позже данные интернет-сайта Worldometer, который предоставляет статистику в режиме реального времени, показали, что численность населения мира достигла указанного значения.
"На нашей планете производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек. Проблема в том, что исторически отношение человечества к доступным природным ресурсам складывалось из предположения об их безграничности. К сожалению, это давно не так. Поэтому многие ученые бьют тревогу: сельское хозяйство в мире - второй наиболее крупный источник выбросов парниковых газов в атмосферу, и сложившийся уклад придется менять. На сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды. Кроме того, более 30% всех произведенных продуктов питания выбрасывается", - добавил Зюзин.
Эксперт также отметил, что важно активно развивать новые технологии производства продуктов питания, способные убрать существующую неэффективность, и в то же самое время дать доступную и здоровую альтернативу: сюда попадают все растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии - это позволит прийти к доступному и здоровому рациону. "В целом, как бы нам этого не хотелось, придется принимать решения, связанные с длительным изменением потребительских предпочтений на базе новых технологий", - заключил он.
Очередь в булочную в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 08:00
В Европе заканчивается еда. Виновата, разумеется, Россия
 
ЗемляООНВ миреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала