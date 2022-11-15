https://ria.ru/20221115/eda-1831646876.html

Населению Земли не хватает еды, считает эксперт

Населению Земли не хватает еды, считает эксперт - РИА Новости, 15.11.2022

Населению Земли не хватает еды, считает эксперт

Несмотря на то, что в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек, еды в мире не хватает - порядка 800 миллионов РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:12

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2022-11-15T15:13

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Несмотря на то, что в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек, еды в мире не хватает - порядка 800 миллионов людей питаются менее чем на 1 доллар в день, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин."Еды уже сейчас не хватает: более 800 миллионов населения в мире питается менее чем на 1 доллар в день, что лишает их необходимых нутриентов и существенно влияет на здоровье. Кроме этого, важно не забывать, что более 400 миллионов людей в мире страдают от диабета и более 1 миллиарда людей - от ожирения. Это говорит о том, что сам факт наличия продуктов питания не делает нас здоровее, а значит, важно думать не только о количестве еды, но и о ее качестве и доступности", - считает он.Во вторник ООН сообщила о том, что число людей на Земле сегодня достигнет 8 миллиардов. Чуть позже данные интернет-сайта Worldometer, который предоставляет статистику в режиме реального времени, показали, что численность населения мира достигла указанного значения."На нашей планете производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить более 10 миллиардов человек. Проблема в том, что исторически отношение человечества к доступным природным ресурсам складывалось из предположения об их безграничности. К сожалению, это давно не так. Поэтому многие ученые бьют тревогу: сельское хозяйство в мире - второй наиболее крупный источник выбросов парниковых газов в атмосферу, и сложившийся уклад придется менять. На сельское хозяйство приходится более 70% потребления всей пресной воды. Кроме того, более 30% всех произведенных продуктов питания выбрасывается", - добавил Зюзин.Эксперт также отметил, что важно активно развивать новые технологии производства продуктов питания, способные убрать существующую неэффективность, и в то же самое время дать доступную и здоровую альтернативу: сюда попадают все растительные альтернативы молока и мяса, технологии ферментации, клеточные технологии - это позволит прийти к доступному и здоровому рациону. "В целом, как бы нам этого не хотелось, придется принимать решения, связанные с длительным изменением потребительских предпочтений на базе новых технологий", - заключил он.

https://ria.ru/20221111/velikobritaniya-1830893775.html

https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html

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земля, оон, в мире, здоровье - общество