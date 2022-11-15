https://ria.ru/20221115/dzhuliani-1831495445.html
Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования
Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования - РИА Новости, 15.11.2022
Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования
Прокуратура не станет предъявлять уголовных обвинений бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщило ведомство. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T01:13
2022-11-15T01:13
2022-11-15T01:15
в мире
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мари йованович
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура не станет предъявлять уголовных обвинений бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщило ведомство."Основываясь на информации, доступной в данный момент правительству, уголовных обвинений не ожидается", - говорится в письме прокурора в суд.Этим документом прокуратура уведомляет суд о ходе дела, в рамках которого просила санкционировать обыск, уточняет гособвинитель.В конце апреля прошлого года правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и его нью-йоркском офисе. По данным СМИ, следственные действия прошли в рамках подозрений о том, что Джулиани мог лоббировать интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был его личным адвокатом.Согласно источникам американских СМИ, ордер на обыск был выдан в том числе для того, чтобы собрать доказательства причастности Джулиани к отставке посла США на Украине Мари Йованович в 2019 году. Ее уволили в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее шла скоординированная кампания, а Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения. По тем же данным, прокуроры выдвинули теорию о том, что Джулиани пытался "устранить" Йованович по указанию украинских чиновников в обмен на компромат на Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена.Байден-младший работал советником руководства украинской компании Burisma, что Трамп и его представители в ходе предвыборной кампании активно использовали для обвинения Байдена-старшего в коррумпированности. Джулиани был одним из главных "рупоров" этой риторики в команде Трампа.Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняли в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняли экс-президента в том, что он требовал от Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, а в обмен обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп обвинения отрицал. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент голосами демократов, но сенат президента оправдал.
https://ria.ru/20220817/advokat-1810247651.html
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РИА Новости
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в мире, дональд трамп, руди джулиани, мари йованович, сша, украина
В мире, Дональд Трамп, Руди Джулиани, Мари Йованович, США, Украина
01:13 15.11.2022 (обновлено: 01:15 15.11.2022)
Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования
В США прокуратура не стала предъявлять обвинений бывшему адвокату Трампа Джулиани
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура не станет предъявлять уголовных обвинений бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщило ведомство.
"Основываясь на информации, доступной в данный момент правительству, уголовных обвинений не ожидается", - говорится в письме прокурора в суд.
Этим документом прокуратура уведомляет суд о ходе дела, в рамках которого просила санкционировать обыск, уточняет гособвинитель.
В конце апреля прошлого года правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и его нью-йоркском офисе. По данным СМИ, следственные действия прошли в рамках подозрений о том, что Джулиани мог лоббировать интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был его личным адвокатом.
Согласно источникам американских СМИ, ордер на обыск был выдан в том числе для того, чтобы собрать доказательства причастности Джулиани к отставке посла США на Украине Мари Йованович
в 2019 году. Ее уволили в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее шла скоординированная кампания, а Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения. По тем же данным, прокуроры выдвинули теорию о том, что Джулиани пытался "устранить" Йованович по указанию украинских чиновников в обмен на компромат на Хантера Байдена
, сына нынешнего президента США Джо Байдена
.
Байден-младший работал советником руководства украинской компании Burisma, что Трамп и его представители в ходе предвыборной кампании активно использовали для обвинения Байдена-старшего в коррумпированности. Джулиани был одним из главных "рупоров" этой риторики в команде Трампа.
Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняли в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняли экс-президента в том, что он требовал от Владимира Зеленского
начать расследование против Хантера Байдена, а в обмен обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп обвинения отрицал. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент голосами демократов, но сенат президента оправдал.