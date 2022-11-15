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Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования

Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования - РИА Новости, 15.11.2022

Бывший адвокат Трампа Джулиани избежал уголовного преследования

Прокуратура не станет предъявлять уголовных обвинений бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщило ведомство. РИА Новости, 15.11.2022

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2022-11-15T01:13

2022-11-15T01:15

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура не станет предъявлять уголовных обвинений бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщило ведомство."Основываясь на информации, доступной в данный момент правительству, уголовных обвинений не ожидается", - говорится в письме прокурора в суд.Этим документом прокуратура уведомляет суд о ходе дела, в рамках которого просила санкционировать обыск, уточняет гособвинитель.В конце апреля прошлого года правоохранительные органы провели обыск в квартире Джулиани и его нью-йоркском офисе. По данным СМИ, следственные действия прошли в рамках подозрений о том, что Джулиани мог лоббировать интересы украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа в 2019 году, когда был его личным адвокатом.Согласно источникам американских СМИ, ордер на обыск был выдан в том числе для того, чтобы собрать доказательства причастности Джулиани к отставке посла США на Украине Мари Йованович в 2019 году. Ее уволили в связи с утратой доверия президента. Сама она утверждает, что против нее шла скоординированная кампания, а Трамп давил на госдепартамент, добиваясь ее увольнения. По тем же данным, прокуроры выдвинули теорию о том, что Джулиани пытался "устранить" Йованович по указанию украинских чиновников в обмен на компромат на Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена.Байден-младший работал советником руководства украинской компании Burisma, что Трамп и его представители в ходе предвыборной кампании активно использовали для обвинения Байдена-старшего в коррумпированности. Джулиани был одним из главных "рупоров" этой риторики в команде Трампа.Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняли в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняли экс-президента в том, что он требовал от Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, а в обмен обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп обвинения отрицал. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент голосами демократов, но сенат президента оправдал.

https://ria.ru/20220817/advokat-1810247651.html

https://ria.ru/20220122/universitet-1769041077.html

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в мире, дональд трамп, руди джулиани, мари йованович, сша, украина