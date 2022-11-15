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Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:38
в мире
альберто фернандес
джо байден
эммануэль макрон
россия
франция
аргентина
большая двадцатка
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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций, не было также и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.Ранее врачи аргентинского президента сообщили, что он плохо почувствовал себя на саммите.На неформальном обеде, трансляцию которого показали журналистам, отсутствовали некоторые лидеры стран G20 или представители стран. В том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес, американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - в это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ваном И.На обеде присутствовал новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак - это его первое международное мероприятие после назначения на должность.
https://ria.ru/20221115/fernandes-1831517107.html
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в мире, альберто фернандес, джо байден, эммануэль макрон, россия, франция, аргентина, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20
В мире, Альберто Фернандес, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Аргентина, Большая двадцатка, МИД КНР, Саммит G20
10:04 15.11.2022 (обновлено: 10:38 15.11.2022)
 
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20

Президентов Аргентины и США Фернандеса и Байдена не было на неформальном обеде лидеров G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций, не было также и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее врачи аргентинского президента сообщили, что он плохо почувствовал себя на саммите.
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 09:23
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
На неформальном обеде, трансляцию которого показали журналистам, отсутствовали некоторые лидеры стран G20 или представители стран. В том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес, американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - в это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ваном И.
На обеде присутствовал новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак - это его первое международное мероприятие после назначения на должность.
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 09:31
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 отсрочили
 
В миреАльберто ФернандесДжо БайденЭммануэль МакронРоссияФранцияАргентинаБольшая двадцаткаМИД КНРСаммит G20
 
 
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