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Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20

Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:04

2022-11-15T10:04

2022-11-15T10:38

в мире

альберто фернандес

джо байден

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большая двадцатка

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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций, не было также и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.Ранее врачи аргентинского президента сообщили, что он плохо почувствовал себя на саммите.На неформальном обеде, трансляцию которого показали журналистам, отсутствовали некоторые лидеры стран G20 или представители стран. В том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес, американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - в это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ваном И.На обеде присутствовал новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак - это его первое международное мероприятие после назначения на должность.

https://ria.ru/20221115/fernandes-1831517107.html

https://ria.ru/20221115/foto-1831518242.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, альберто фернандес, джо байден, эммануэль макрон, россия, франция, аргентина, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20