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Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:38
в мире
альберто фернандес
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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому на саммите G20 на Бали стало плохо, пропустил обед с лидерами "Большой двадцатки" и международных организаций, не было также и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.Ранее врачи аргентинского президента сообщили, что он плохо почувствовал себя на саммите.На неформальном обеде, трансляцию которого показали журналистам, отсутствовали некоторые лидеры стран G20 или представители стран. В том числе его пропустил президент Аргентины Альберто Фернандес, американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон. Не было также и главы российской делегации на G20, главы МИД РФ Сергея Лаврова - в это время у него была заранее запланированная встреча с главой МИД КНР Ваном И.На обеде присутствовал новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак - это его первое международное мероприятие после назначения на должность.
https://ria.ru/20221115/fernandes-1831517107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, альберто фернандес, джо байден, эммануэль макрон, россия, франция, аргентина, большая двадцатка, мид кнр, саммит g20
В мире, Альберто Фернандес, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Аргентина, Большая двадцатка, МИД КНР, Саммит G20
10:04 15.11.2022 (обновлено: 10:38 15.11.2022)
Фернандес и Байден пропустили неформальный обед лидеров G20
Президентов Аргентины и США Фернандеса и Байдена не было на неформальном обеде лидеров G20