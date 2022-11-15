https://ria.ru/20221115/dtp-1831777283.html
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек - РИА Новости, 15.11.2022
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек
Автобус с рабочими попал в ДТП в Нижегородской области, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:45
2022-11-15T21:45
2022-11-15T21:45
происшествия
нижегородская область
ардатовский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Автобус с рабочими попал в ДТП в Нижегородской области, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.По предварительной информации, во вторник около 18.40 на 227 километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет."На момент происшествия всего в автобусе находилось 19 человек, детей нет. В результате ДТП пострадало восемь человек. Пострадавшие с различными телесными повреждениями (легкой и средней степени тяжести) доставляются в ближайшие медицинские учреждения на осмотр", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подчеркивается, что водитель автобуса был трезв. На месте происшествия организована работа полицейских, спасательных служб и медиков.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, ардатовский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, Ардатовский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек
В Нижегородской области автобус с рабочими съехал в кювет, пострадали восемь человек