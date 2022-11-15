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В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек - РИА Новости, 15.11.2022
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В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек - РИА Новости, 15.11.2022
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек
Автобус с рабочими попал в ДТП в Нижегородской области, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:45
2022-11-15T21:45
происшествия
нижегородская область
ардатовский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Автобус с рабочими попал в ДТП в Нижегородской области, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.По предварительной информации, во вторник около 18.40 на 227 километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет."На момент происшествия всего в автобусе находилось 19 человек, детей нет. В результате ДТП пострадало восемь человек. Пострадавшие с различными телесными повреждениями (легкой и средней степени тяжести) доставляются в ближайшие медицинские учреждения на осмотр", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подчеркивается, что водитель автобуса был трезв. На месте происшествия организована работа полицейских, спасательных служб и медиков.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, ардатовский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, Ардатовский район, ГИБДД МВД РФ
21:45 15.11.2022
 
В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали восемь человек

В Нижегородской области автобус с рабочими съехал в кювет, пострадали восемь человек

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Автобус с рабочими попал в ДТП в Нижегородской области, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По предварительной информации, во вторник около 18.40 на 227 километре автодороги Р-72 "Владимир-Муром-Арзамас" у села Туртапки Ардатовского района водитель автобуса "ПАЗ", следовавший по маршруту "Перевоз – Мухтолово" и перевозивший рабочих, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
"На момент происшествия всего в автобусе находилось 19 человек, детей нет. В результате ДТП пострадало восемь человек. Пострадавшие с различными телесными повреждениями (легкой и средней степени тяжести) доставляются в ближайшие медицинские учреждения на осмотр", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подчеркивается, что водитель автобуса был трезв. На месте происшествия организована работа полицейских, спасательных служб и медиков.
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ПроисшествияНижегородская областьАрдатовский районГИБДД МВД РФ
 
 
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