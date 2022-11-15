https://ria.ru/20221115/drony-1831537909.html
"Ростех" представил систему управления дронами в условиях города
"Ростех" представил систему управления дронами в условиях города - РИА Новости, 15.11.2022
"Ростех" представил систему управления дронами в условиях города
"Ростех" представил московским властям систему "Юпитер" - новый комплекс управления движением летающих беспилотников в городской среде, говорится в релизе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:41
2022-11-15T10:41
2022-11-15T10:41
технологии
россия
ростех
сколково
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Ростех" представил московским властям систему "Юпитер" - новый комплекс управления движением летающих беспилотников в городской среде, говорится в релизе госкорпорации."Компания "Азимут", входящая в госкорпорацию "Ростех", продемонстрировала московским властям возможности нового комплекса управления движением летающих беспилотников в городской среде. Система "Юпитер" позволяет оператору согласовывать полеты, отслеживать перемещение дронов в режиме реального времени, строить оптимальные маршруты и избегать столкновения с различными объектами", - говорится в сообщении."Юпитер" – это комплекс средств автоматизации городской аэромобильности. Он позволяет эффективно регулировать воздушный трафик в условиях мегаполиса. В ходе демонстрационных испытаний системы в "Сколково" гостям из столичного правительства показали, как программное решение может повысить оперативность выполнения задач доставки грузов, мониторинга и аэрофотосъемки."Сфера использования беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется, и уже сегодня их применение в качестве курьеров или средств наблюдения не кажется чем-то необычным. Однако до того, как это явление окончательно станет массовым, необходимо подумать об организации безопасного движения дронов по воздуху, особенно в условиях мегаполисов. Система, разработанная специалистами "Азимута", решает эту задачу комплексно и эффективно",- сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко."Юпитер" позволяет интегрировать дроны в единое воздушное пространство России, направлять их по строго отведенным маршрутам, осуществлять синхронизацию и мониторинг аппаратов в общей системе. Словом, делает использование гражданских беспилотников более эффективным и безопасным", – добавил он.Среди преимуществ "Юпитера", отмечает "Ростех", способность обеспечивать полное информационное сопровождение полетов беспилотников, в частности их регистрацию, учет, идентификацию, авторизацию, геозонирование, отслеживание маршрута. Также при помощи системы можно взаимодействовать с Государственной корпорацией по организации воздушного движения и другими регуляторами. Помимо этого, "Юпитер" может оповещать оператора и самостоятельно корректировать траекторию полета дрона в случае опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами.
https://ria.ru/20221111/svo-1830656465.html
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технологии, россия, ростех, сколково
Технологии, Россия, Ростех, Сколково
"Ростех" представил систему управления дронами в условиях города
"Ростех" представил систему "Юпитер" для организации доставки грузов дронами в городах
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
"Ростех" представил московским властям систему "Юпитер" - новый комплекс управления движением летающих беспилотников в городской среде, говорится
в релизе госкорпорации.
"Компания "Азимут", входящая в госкорпорацию "Ростех", продемонстрировала московским властям возможности нового комплекса управления движением летающих беспилотников в городской среде. Система "Юпитер" позволяет оператору согласовывать полеты, отслеживать перемещение дронов в режиме реального времени, строить оптимальные маршруты и избегать столкновения с различными объектами", - говорится в сообщении.
"Юпитер" – это комплекс средств автоматизации городской аэромобильности. Он позволяет эффективно регулировать воздушный трафик в условиях мегаполиса. В ходе демонстрационных испытаний системы в "Сколково
" гостям из столичного правительства показали, как программное решение может повысить оперативность выполнения задач доставки грузов, мониторинга и аэрофотосъемки.
"Сфера использования беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется, и уже сегодня их применение в качестве курьеров или средств наблюдения не кажется чем-то необычным. Однако до того, как это явление окончательно станет массовым, необходимо подумать об организации безопасного движения дронов по воздуху, особенно в условиях мегаполисов. Система, разработанная специалистами "Азимута", решает эту задачу комплексно и эффективно",- сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
"Юпитер" позволяет интегрировать дроны в единое воздушное пространство России
, направлять их по строго отведенным маршрутам, осуществлять синхронизацию и мониторинг аппаратов в общей системе. Словом, делает использование гражданских беспилотников более эффективным и безопасным", – добавил он.
Среди преимуществ "Юпитера", отмечает "Ростех", способность обеспечивать полное информационное сопровождение полетов беспилотников, в частности их регистрацию, учет, идентификацию, авторизацию, геозонирование, отслеживание маршрута. Также при помощи системы можно взаимодействовать с Государственной корпорацией по организации воздушного движения и другими регуляторами. Помимо этого, "Юпитер" может оповещать оператора и самостоятельно корректировать траекторию полета дрона в случае опасного сближения с объектами инфраструктуры или другими летательными аппаратами.