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Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/donetsk-1831790140.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное
Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное
Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:58
2022-11-15T23:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Раздольное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.29 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/donetsk-1831743662.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
23:58 15.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное

ВСУ выпустили по Донецку и Раздольному семь снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Раздольное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.29 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:44Специальная военная операция на Украине
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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