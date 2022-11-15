Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное
ВСУ выпустили по Донецку и Раздольному семь снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Раздольное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.29 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.