https://ria.ru/20221115/donetsk-1831790140.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное

Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное

Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T23:58

2022-11-15T23:58

2022-11-15T23:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Раздольное, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Раздольное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.29 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221115/donetsk-1831743662.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато