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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/donetsk-1831524732.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку 22 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:47
2022-11-15T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку 22 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 19 снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 2.00 и 8.23 украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221115/dnr-1831510650.html
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донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
09:47 15.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку 22 натовских снаряда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник утром выпустили по Донецку 22 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 19 снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 2.00 и 8.23 украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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