https://ria.ru/20221115/dnr-1831511028.html

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:34

2022-11-15T08:34

2022-11-15T08:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 14 ноября до 08:00 15 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины