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В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/dnr-1831511028.html
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:34
2022-11-15T08:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 14 ноября до 08:00 15 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:34 15.11.2022 (обновлено: 08:40 15.11.2022)
 
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ, еще четверо ранены

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в Донецке
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 14 ноября до 08:00 15 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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