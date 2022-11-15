https://ria.ru/20221115/dnr-1831511028.html
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:34
2022-11-15T08:34
2022-11-15T08:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 14 ноября до 08:00 15 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:34 15.11.2022 (обновлено: 08:40 15.11.2022)
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек при обстрелах со стороны ВСУ, еще четверо ранены