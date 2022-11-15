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В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/dnr-1831510650.html
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.11.2022
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:30
2022-11-15T10:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении.Одиннадцатого ноября заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко сообщил РИА Новости, что после продолжительной осады украинские вооруженные формирования бежали из Опытного, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. С июня 2014 года он занят вооруженными формированиями Украины. Противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221114/ataka-1831349024.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире
08:30 15.11.2022 (обновлено: 10:11 15.11.2022)
 
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении

Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении.
"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Одиннадцатого ноября заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко сообщил РИА Новости, что после продолжительной осады украинские вооруженные формирования бежали из Опытного, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. С июня 2014 года он занят вооруженными формированиями Украины. Противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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