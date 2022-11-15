https://ria.ru/20221115/dnr-1831510650.html

В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении

В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.11.2022

В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:30

2022-11-15T08:30

2022-11-15T10:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении.Одиннадцатого ноября заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко сообщил РИА Новости, что после продолжительной осады украинские вооруженные формирования бежали из Опытного, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. С июня 2014 года он занят вооруженными формированиями Украины. Противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221114/ataka-1831349024.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, в мире