https://ria.ru/20221115/dnr-1831510650.html
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении - РИА Новости, 15.11.2022
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:30
2022-11-15T08:30
2022-11-15T10:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении поселка Опытное на Авдеевском направлении.Одиннадцатого ноября заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко сообщил РИА Новости, что после продолжительной осады украинские вооруженные формирования бежали из Опытного, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 километрах от Донецка. С июня 2014 года он занят вооруженными формированиями Украины. Противник создал вокруг Авдеевки глубоко эшелонированное кольцо обороны. Регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка ведутся преимущественно с этого направления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221114/ataka-1831349024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире
08:30 15.11.2022 (обновлено: 10:11 15.11.2022)
В ДНР освободили Опытное на Авдеевском направлении
Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении