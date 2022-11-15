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Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности
Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности - РИА Новости, 15.11.2022
Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности
Двух жителей Бердянска задержали в Запорожской области по подозрению в диверсионной деятельности, в их квартире нашли 1,5 кг пластида, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:00
2022-11-15T12:00
2022-11-15T12:10
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
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россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали в Запорожской области по подозрению в диверсионной деятельности, в их квартире нашли 1,5 кг пластида, сообщает пресс-служба ГУВД региона."Правоохранителями изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности. Установлено, что задержанные проходили службу в запрещённых в России организациях. Проводится проверка", - говорится в сообщении.По данным полиции, у двух задержанных жителей Бердянска в квартире обнаружены и изъяты 1,5 килограмма взрывного устройства (пластида), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 15.11.2022 (обновлено: 12:10 15.11.2022)
Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности
Двух жителей Бердянска задержали по подозрению в диверсионной деятельности