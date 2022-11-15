https://ria.ru/20221115/diversiya-1831561787.html

Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности

Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности - РИА Новости, 15.11.2022

Двух жителей Бердянска заподозрили в диверсионной деятельности

Двух жителей Бердянска задержали в Запорожской области по подозрению в диверсионной деятельности, в их квартире нашли 1,5 кг пластида, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:00

2022-11-15T12:00

2022-11-15T12:10

специальная военная операция на украине

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали в Запорожской области по подозрению в диверсионной деятельности, в их квартире нашли 1,5 кг пластида, сообщает пресс-служба ГУВД региона."Правоохранителями изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности. Установлено, что задержанные проходили службу в запрещённых в России организациях. Проводится проверка", - говорится в сообщении.По данным полиции, у двух задержанных жителей Бердянска в квартире обнаружены и изъяты 1,5 килограмма взрывного устройства (пластида), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, запорожская область, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр