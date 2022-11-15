00:01 15.11.2022 (обновлено: 01:41 15.11.2022)
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове архимандрита Дионисия
© Официальный сайт Русской Православной ЦерквиАрхимандрит Дионисий
© Официальный сайт Русской Православной Церкви
Архимандрит Дионисий
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Четырнадцатого ноября 2022 года на 43-м году жизни трагически погиб клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в г. Кадиевке (Стаханове)… архимандрит Дионисий (Тивяков)", – говорится в сообщении.
В свою очередь настоятель храма Святых Иоакима и Анны в городе Ровеньки в ЛНР протоиерей Александр Авдюгин в своем канале в Telegram сообщил, что архимандрита Дионисия якобы убили в своей келье.
По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий (в миру – Денис Николаевич Тивяков) родился 30 декабря 1979 года в Стаханове. В октябре 1999 года он был рукоположен в сан диакона, 7 июля 2001 года – в священнический сан. В июле 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Священническое служение архимандрит Дионисий нес в Свято-Николаевском кафедральном соборе Алчевска и Свято-Николаевском соборе Стаханова.