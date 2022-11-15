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РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове - РИА Новости, 15.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221115/dionisiy-1831491332.html
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове - РИА Новости, 15.11.2022
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове
Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T00:01
2022-11-15T01:41
религия
стаханов
луганская народная республика
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).В свою очередь настоятель храма Святых Иоакима и Анны в городе Ровеньки в ЛНР протоиерей Александр Авдюгин в своем канале в Telegram сообщил, что архимандрита Дионисия якобы убили в своей келье.По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий (в миру – Денис Николаевич Тивяков) родился 30 декабря 1979 года в Стаханове. В октябре 1999 года он был рукоположен в сан диакона, 7 июля 2001 года – в священнический сан. В июле 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Священническое служение архимандрит Дионисий нес в Свято-Николаевском кафедральном соборе Алчевска и Свято-Николаевском соборе Стаханова.
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стаханов, луганская народная республика, русская православная церковь
Религия, Стаханов, Луганская Народная Республика, Русская православная церковь
00:01 15.11.2022 (обновлено: 01:41 15.11.2022)
 
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове

РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове архимандрита Дионисия

© Официальный сайт Русской Православной ЦерквиАрхимандрит Дионисий
Архимандрит Дионисий
© Официальный сайт Русской Православной Церкви
Архимандрит Дионисий
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Четырнадцатого ноября 2022 года на 43-м году жизни трагически погиб клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в г. Кадиевке (Стаханове)… архимандрит Дионисий (Тивяков)", – говорится в сообщении.

В свою очередь настоятель храма Святых Иоакима и Анны в городе Ровеньки в ЛНР протоиерей Александр Авдюгин в своем канале в Telegram сообщил, что архимандрита Дионисия якобы убили в своей келье.
По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий (в миру – Денис Николаевич Тивяков) родился 30 декабря 1979 года в Стаханове. В октябре 1999 года он был рукоположен в сан диакона, 7 июля 2001 года – в священнический сан. В июле 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Священническое служение архимандрит Дионисий нес в Свято-Николаевском кафедральном соборе Алчевска и Свято-Николаевском соборе Стаханова.
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