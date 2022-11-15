https://ria.ru/20221115/dionisiy-1831491332.html

РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове

РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове - РИА Новости, 15.11.2022

РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове

Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:01

2022-11-15T00:01

2022-11-15T01:41

религия

стаханов

луганская народная республика

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханов Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб в понедельник, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).В свою очередь настоятель храма Святых Иоакима и Анны в городе Ровеньки в ЛНР протоиерей Александр Авдюгин в своем канале в Telegram сообщил, что архимандрита Дионисия якобы убили в своей келье.По данным сайта канонической Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Дионисий (в миру – Денис Николаевич Тивяков) родился 30 декабря 1979 года в Стаханове. В октябре 1999 года он был рукоположен в сан диакона, 7 июля 2001 года – в священнический сан. В июле 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Священническое служение архимандрит Дионисий нес в Свято-Николаевском кафедральном соборе Алчевска и Свято-Николаевском соборе Стаханова.

https://ria.ru/20221114/lavra-1831339868.html

стаханов

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стаханов, луганская народная республика, русская православная церковь