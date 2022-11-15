https://ria.ru/20221115/dialog-1831576206.html
Россия на G20 предложила свободный диалог на энергорынке, заявил Лавров
Россия на G20 предложила свободный диалог на энергорынке, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
Россия на G20 предложила свободный диалог на энергорынке, заявил Лавров
РФ на G20 предложила открыть свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:33
2022-11-15T12:33
2022-11-15T12:45
россия
большая двадцатка
политика
саммит g20
сергей лавров
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ на G20 предложила открыть свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.Он отметил, что Россия на саммите также высказалась за то, чтобы "двадцатка" занималась вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей."Предложили наконец открыть свободный, честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями. Посмотрим, какая будет на это реакция", - добавил министр.
https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, политика, саммит g20, сергей лавров
Россия, Большая двадцатка, Политика, Саммит G20, Сергей Лавров
12:33 15.11.2022 (обновлено: 12:45 15.11.2022)
Россия на G20 предложила свободный диалог на энергорынке, заявил Лавров
Лавров: Россия предложила свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ на G20 предложила открыть свободный диалог между поставщиками и потребителями энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.
Он отметил, что Россия на саммите также высказалась за то, чтобы "двадцатка" занималась вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей.
"Предложили наконец открыть свободный, честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями. Посмотрим, какая будет на это реакция", - добавил министр.