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Посол России: позиция Японии привела к замораживанию политического диалога

Посол России: позиция Японии привела к замораживанию политического диалога - РИА Новости, 15.11.2022

Посол России: позиция Японии привела к замораживанию политического диалога

Позиция Токио по отношению к Москве и ее недружественная политика привели к замораживанию практически всех форм политического диалога, заявил в интервью... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T04:08

2022-11-15T04:08

2022-11-15T07:31

михаил галузин

япония

россия

ссср

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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Позиция Токио по отношению к Москве и ее недружественная политика привели к замораживанию практически всех форм политического диалога, заявил в интервью российским журналистам российский посол в Японии Михаил Галузин, который завершает свою миссиюСейчас, по словам Галузина, заморожены почти все формы политического диалога. Япония занимает недружественную позицию, регулярно вводя новые санкции и придерживаясь недружественной риторики на самом высоком государственном уровне.В этой обстановке, констатировал дипломат, утрачена возможность для ведения переговоров по документу о дальнейшем развитии двусторонних отношений, который открывал бы путь для более активных, масштабных и содержательных отношений во всех сферах."Мы видели этот документ как важный инструмент сближения подходов России и Японии к актуальной международной проблематике. Мы видели его как документ подлинного партнерства, предполагающего в том числе неучастие стран, подписывающих его, в каких бы то ни было недружественных действиях третьих стран в отношении государства-партнера. Этот документ в случае его подписания обеспечивал бы качественно новое, более динамичное и выгодное развитие российско-японских отношений", - отметил Галузин.Однако Токио, указал посол, сделал выбор в пользу нагнетания напряжения в отношениях, выступив на стороне Запада. "Конечно, в этих условиях мы прекратили переговоры по мирному договору с японской стороной, реагируя на ее конкретные масштабные недружественные действия", - заключил дипломат.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который так и не подписали после Второй мировой войны.В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.МИД России в марте 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио, осудившего специальную военную операцию на Украине, отказывается от ведения переговоров по мирному договору. Россия также вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825257870.html

https://ria.ru/20221013/yaponiya-1823737200.html

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михаил галузин, япония, россия, ссср