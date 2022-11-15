https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20
РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:39
2022-11-15T12:39
2022-11-15T12:53
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831573383_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_0b058de3cfe30b84e8bf8b3a4162b570.jpg
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров на итоговом брифинге.
https://ria.ru/20221115/g20-1831580702.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831573383_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1467e1a788f1d1b4b9207ed46127087d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, в мире, украина
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров, В мире, Украина
12:39 15.11.2022 (обновлено: 12:53 15.11.2022)
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20
Глава МИД Лавров: в декларацию G20 включили фразу о различии позиций по Украине