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Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20
РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:39
2022-11-15T12:53
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
в мире
украина
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров на итоговом брифинге.
https://ria.ru/20221115/g20-1831580702.html
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россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, в мире, украина
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров, В мире, Украина
12:39 15.11.2022 (обновлено: 12:53 15.11.2022)
 
Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20

Глава МИД Лавров: в декларацию G20 включили фразу о различии позиций по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров на итоговом брифинге.
Лавров о попытке Запада политизировать итоговую декларацию G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:36
Запад пытается политизировать итоговую декларацию G20, заявил Лавров
 
РоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей ЛавровВ миреУкраина
 
 
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