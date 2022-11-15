https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html

Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20

Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров рассказал об итоговой декларации саммита G20

РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:39

2022-11-15T12:39

2022-11-15T12:53

россия

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

в мире

украина

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров на итоговом брифинге.

https://ria.ru/20221115/g20-1831580702.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, в мире, украина