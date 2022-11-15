https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831581604.html

Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров

Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022

Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров

Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:38

2022-11-15T12:38

2022-11-15T12:43

большая двадцатка

антон силуанов

сергей лавров

россия

саммит g20

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Работа над ней (итоговой декларацией G20) практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания, на котором будет рассматриваться тема цифровизации. От нас будет участвовать министр финансов Антон Силуанов", - заявил министр на встрече с журналистами по итогам саммита "группы двадцати".

https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

большая двадцатка, антон силуанов, сергей лавров, россия, саммит g20