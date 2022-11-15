https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831581604.html
Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров
Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров
Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:38
2022-11-15T12:38
2022-11-15T12:43
большая двадцатка
антон силуанов
сергей лавров
россия
саммит g20
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Работа над ней (итоговой декларацией G20) практически завершена. Одобрять этот документ будут по итогам завтрашнего заседания, на котором будет рассматриваться тема цифровизации. От нас будет участвовать министр финансов Антон Силуанов", - заявил министр на встрече с журналистами по итогам саммита "группы двадцати".
https://ria.ru/20221115/deklaratsiya-1831582359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, антон силуанов, сергей лавров, россия, саммит g20
Большая двадцатка, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Россия, Саммит G20
12:38 15.11.2022 (обновлено: 12:43 15.11.2022)
Работа над итоговой декларацией G20 практически завершена, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: работа над итоговой декларацией G20 практически завершена