https://ria.ru/20221115/dekhtyarenko-1831516355.html

Ольга Дехтяренко прокомментировала присвоение ей звания "Мать-героиня"

Ольга Дехтяренко прокомментировала присвоение ей звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 15.11.2022

Ольга Дехтяренко прокомментировала присвоение ей звания "Мать-героиня"

Жительница Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, получившая звание "Матери-героини", сообщила РИА Новости, что для нее это оказалось... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:17

2022-11-15T09:17

2022-11-15T10:33

общество

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Жительница Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко, получившая звание "Матери-героини", сообщила РИА Новости, что для нее это оказалось неожиданностью, она уверена, что таких, как она – тысячи.Президент РФ Владимир Путин в понедельник присвоил звание "Мать-героиня" первым двум россиянкам – Медни Кадыровой, супруге главы Чечни Рамзана Кадырова, и Ольге Дехтяренко из ЯНАО."Присвоение звания – неожиданность, таких, как я, матерей - тысячи. Поэтому это признание государством важности труда тех, кто строит будущее страны. У нас девять девочек и один мальчик, самой младшей девочке 6 лет, а старшим дочерям-двойняшкам по 24 года, две старшие дочери замужем. Также у нас уже трое внуков, в декабре ждем четвертого", – сказала собеседница агентства.Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что Ольга работает воспитателем в детском саду, а ее муж – учитель русского языка и литературы, история их семьи началась четверть века назад, когда супруги познакомились на Ямале. Артюхов также отметил, что семья Дехтяренко по-настоящему дружная, они все делают вместе – занимаются спортом, поют в семейном ансамбле.По словам Ольги, старшие дети уже определились с профессиями, в семье есть и медработники, и музыкальный руководитель в детском саду, и артистка оркестра.Дехтяренко уделяют большое внимание благотворительности. "По вероисповеданию мы христиане, поэтому благотворительность – не увлечение, а образ жизни. На даче вместе с единомышленниками девять лет назад начали оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь приютам вещами, продуктами", – добавила собеседница.В 2020 году семья Дехтяренко одержала победу в ежегодном региональном конкурсе "Семья Ямала" в номинации "Многодетная семья года".Путин в августе подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". Оно присваивается матерям-гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 миллиона рублей. Почетное звание "Мать-героиня" ранее существовало в советские времена.

https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

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ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, ямал