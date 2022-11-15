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Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19

Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2022

Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19

Власти Владимирской области отменили действие указа губернатора о режиме повышенной готовности, который принимался в целях недопущения распространения новой... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:27

2022-11-15T15:27

2022-11-15T15:30

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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Владимирской области отменили действие указа губернатора о режиме повышенной готовности, который принимался в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и определял ряд ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."На фоне снижения заболеваемости коронавирусом во Владимирской области отменено действие указа от 17.03.2020 "О введении режима повышенной готовности", - сообщила представитель органа власти.Она уточнила, что сейчас в регионе фиксируется значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, количество выздоровевших превышает количество заболевших и требующих госпитализации. "При этом в больницах, поликлиниках, учреждениях социальной защиты масочный режим продолжает действовать. Ситуация мониторится ежедневно, если будет наблюдаться рост заболеваемости, то ограничения вновь будут введены", - отметили в администрации.

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