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Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19
Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2022
Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19
Власти Владимирской области отменили действие указа губернатора о режиме повышенной готовности, который принимался в целях недопущения распространения новой... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:27
2022-11-15T15:27
2022-11-15T15:30
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Владимирской области отменили действие указа губернатора о режиме повышенной готовности, который принимался в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и определял ряд ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."На фоне снижения заболеваемости коронавирусом во Владимирской области отменено действие указа от 17.03.2020 "О введении режима повышенной готовности", - сообщила представитель органа власти.Она уточнила, что сейчас в регионе фиксируется значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, количество выздоровевших превышает количество заболевших и требующих госпитализации. "При этом в больницах, поликлиниках, учреждениях социальной защиты масочный режим продолжает действовать. Ситуация мониторится ежедневно, если будет наблюдаться рост заболеваемости, то ограничения вновь будут введены", - отметили в администрации.
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15:27 15.11.2022 (обновлено: 15:30 15.11.2022)
Владимирская область отменила режим повышенной готовности по COVID-19
Власти Владимирской области сняли введенный из-за COVID-19 режим повышенной готовности
РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Владимирской области отменили действие указа губернатора о режиме повышенной готовности, который принимался в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и определял ряд ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"На фоне снижения заболеваемости коронавирусом во Владимирской области отменено действие указа от 17.03.2020 "О введении режима повышенной готовности", - сообщила представитель органа власти.
Она уточнила, что сейчас в регионе фиксируется значительное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, количество выздоровевших превышает количество заболевших и требующих госпитализации. "При этом в больницах, поликлиниках, учреждениях социальной защиты масочный режим продолжает действовать. Ситуация мониторится ежедневно, если будет наблюдаться рост заболеваемости, то ограничения вновь будут введены", - отметили в администрации.