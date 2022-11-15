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В Турции нашли 3200-летний череп со следами трепанации - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/cherep-1831724426.html
В Турции нашли 3200-летний череп со следами трепанации
В Турции нашли 3200-летний череп со следами трепанации - РИА Новости, 15.11.2022
В Турции нашли 3200-летний череп со следами трепанации
В турецкой провинции Ван обнаружили 3200-летний череп, с проделанным в нем треугольным отверстием. Последнее указывает на то, что его владелец подвергся... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:44
2022-11-15T22:44
культура
новости культуры
археология
турция
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В турецкой провинции Ван обнаружили 3200-летний череп, с проделанным в нем треугольным отверстием. Последнее указывает на то, что его владелец подвергся трепанации, пишет The Jerusalem Post. Археологи нашли останки в некрополе, относящемуся к раннему железному веку, уточняет Arkeonews. Раскопки там начались еще в 2016 году. Трепанация, отмечает Arkeonews, одна из старейших медицинских процедур. Она проводится уже тысячи лет. Археологи натыкались на трепанированные черепа в Европе, Америке, Африке и Китае. В древние времена подобная процедура считалась средством от различных заболеваний, включая травмы головы. В 2013 году вышла научная статья, в которой утверждалось, что в древности люди нередко выживали после такого рода вмешательств, напоминает The Jerusalem Post. Некоторые ученые также считают, что эта техника использовалась в ритуалах для изгнания духов из тела.В случае с найденным в Турции черепом пока неясно, принадлежал ли он выздоровевшему после операции человеку или его владелец скончался из-за трепанации. Также ученые не знают, и вряд ли когда-либо определят, была ли процедура проведена из-за проблем со здоровьем или в ходе ритуала, считают в The Jerusalem Post.
https://ria.ru/20221114/mumiya-1831444509.html
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новости культуры, археология, турция
Культура, Новости культуры, Археология, Турция
22:44 15.11.2022
 
В Турции нашли 3200-летний череп со следами трепанации

В турецкой провинции Ван нашли 3200-летний череп со следами трепанации

© Фото : Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı/Van Müzesi MüdürlüğüЧереп с трепанацией, обнаруженный в Турции
Череп с трепанацией, обнаруженный в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı/Van Müzesi Müdürlüğü
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В турецкой провинции Ван обнаружили 3200-летний череп, с проделанным в нем треугольным отверстием. Последнее указывает на то, что его владелец подвергся трепанации, пишет The Jerusalem Post.
Археологи нашли останки в некрополе, относящемуся к раннему железному веку, уточняет Arkeonews. Раскопки там начались еще в 2016 году.
Трепанация, отмечает Arkeonews, одна из старейших медицинских процедур. Она проводится уже тысячи лет. Археологи натыкались на трепанированные черепа в Европе, Америке, Африке и Китае.
В древние времена подобная процедура считалась средством от различных заболеваний, включая травмы головы. В 2013 году вышла научная статья, в которой утверждалось, что в древности люди нередко выживали после такого рода вмешательств, напоминает The Jerusalem Post.
Некоторые ученые также считают, что эта техника использовалась в ритуалах для изгнания духов из тела.
В случае с найденным в Турции черепом пока неясно, принадлежал ли он выздоровевшему после операции человеку или его владелец скончался из-за трепанации. Также ученые не знают, и вряд ли когда-либо определят, была ли процедура проведена из-за проблем со здоровьем или в ходе ритуала, считают в The Jerusalem Post.
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