В Турции нашли 3200-летний череп со следами трепанации

2022-11-15T22:44

культура

новости культуры

археология

турция

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В турецкой провинции Ван обнаружили 3200-летний череп, с проделанным в нем треугольным отверстием. Последнее указывает на то, что его владелец подвергся трепанации, пишет The Jerusalem Post. Археологи нашли останки в некрополе, относящемуся к раннему железному веку, уточняет Arkeonews. Раскопки там начались еще в 2016 году. Трепанация, отмечает Arkeonews, одна из старейших медицинских процедур. Она проводится уже тысячи лет. Археологи натыкались на трепанированные черепа в Европе, Америке, Африке и Китае. В древние времена подобная процедура считалась средством от различных заболеваний, включая травмы головы. В 2013 году вышла научная статья, в которой утверждалось, что в древности люди нередко выживали после такого рода вмешательств, напоминает The Jerusalem Post. Некоторые ученые также считают, что эта техника использовалась в ритуалах для изгнания духов из тела.В случае с найденным в Турции черепом пока неясно, принадлежал ли он выздоровевшему после операции человеку или его владелец скончался из-за трепанации. Также ученые не знают, и вряд ли когда-либо определят, была ли процедура проведена из-за проблем со здоровьем или в ходе ритуала, считают в The Jerusalem Post.

турция

Новости

новости культуры, археология, турция