https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html

Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности"

Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности" - РИА Новости, 15.11.2022

Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности"

Промочив обувь в луже, можно получить неприятное заболевание ног, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он рассказал, кто входит в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:10

2022-11-15T02:10

2022-11-15T02:10

общество

георгий сапего

здоровье - общество

орви

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Промочив обувь в луже, можно получить неприятное заболевание ног, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он рассказал, кто входит в группу риска и как избежать опасных последствий попадания воды в ботинки.Оставаясь в сырой обуви после дождя или мокрого снега, можно травмировать кровеносные сосуды и нервы ног, отметил Сапего. Речь идет не об обморожении, а о другом заболевании, уточнил он.Медики впервые описали эту болезнь в период Первой мировой войны, тогда от поражения ступней ног, вызванного сочетанием холода и сырости, страдали многие солдаты, продолжил врач. Сейчас в группе риска находятся в основном люди старшего возраста, а также дети, добавил он."Типичный пример — это дети среднего школьного возраста, вполне взрослые, чтобы весь день бродить по лужам. Пожилые и ослабленные люди тоже могут пострадать от этой болезни. Был случай, когда окопную стопу диагностировали у пожилого мужчины, который упал у себя дома на кухне и долго пролежал на холодном полу", – привел пример Сапего.По его словам, первым признаком окопной стопы может стать онемение ног, а затем ступни могут распухнуть и заболеть."Через несколько часов пребывания в таких условиях (в промокшей обуви при низкой температуре воздуха, – ред.) ноги могут сильно онеметь, а потом распухнут, заболят и очень долго будут чувствительны даже к малейшему холоду. В тяжелых случаях на коже могут появляться пузыри и язвы", – сказал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.Обувь необходимо как можно скорее сменить, если в нее попала вода, рекомендует врач. Онемевшие ноги следует согреть, а распухшие и покрасневшие лучше держать в прохладе, посоветовал он. Предотвратить риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви, заключил Сапего.

https://ria.ru/20221113/prostuda-1831112965.html

https://rsport.ria.ru/20221021/napitki-1825636465.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, георгий сапего, здоровье - общество, орви