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Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности" - РИА Новости, 15.11.2022
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Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности"
Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности" - РИА Новости, 15.11.2022
Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности"
Промочив обувь в луже, можно получить неприятное заболевание ног, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он рассказал, кто входит в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:10
2022-11-15T02:10
общество
георгий сапего
здоровье - общество
орви
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Промочив обувь в луже, можно получить неприятное заболевание ног, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он рассказал, кто входит в группу риска и как избежать опасных последствий попадания воды в ботинки.Оставаясь в сырой обуви после дождя или мокрого снега, можно травмировать кровеносные сосуды и нервы ног, отметил Сапего. Речь идет не об обморожении, а о другом заболевании, уточнил он.Медики впервые описали эту болезнь в период Первой мировой войны, тогда от поражения ступней ног, вызванного сочетанием холода и сырости, страдали многие солдаты, продолжил врач. Сейчас в группе риска находятся в основном люди старшего возраста, а также дети, добавил он."Типичный пример — это дети среднего школьного возраста, вполне взрослые, чтобы весь день бродить по лужам. Пожилые и ослабленные люди тоже могут пострадать от этой болезни. Был случай, когда окопную стопу диагностировали у пожилого мужчины, который упал у себя дома на кухне и долго пролежал на холодном полу", – привел пример Сапего.По его словам, первым признаком окопной стопы может стать онемение ног, а затем ступни могут распухнуть и заболеть."Через несколько часов пребывания в таких условиях (в промокшей обуви при низкой температуре воздуха, – ред.) ноги могут сильно онеметь, а потом распухнут, заболят и очень долго будут чувствительны даже к малейшему холоду. В тяжелых случаях на коже могут появляться пузыри и язвы", – сказал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.Обувь необходимо как можно скорее сменить, если в нее попала вода, рекомендует врач. Онемевшие ноги следует согреть, а распухшие и покрасневшие лучше держать в прохладе, посоветовал он. Предотвратить риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви, заключил Сапего.
https://ria.ru/20221113/prostuda-1831112965.html
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общество, георгий сапего, здоровье - общество, орви
Общество, Георгий Сапего, Здоровье - Общество, ОРВИ
02:10 15.11.2022
 
Врач рассказал, как осенью можно подхватить болезнь "столетней давности"

Врач Сапего предупредил о риске подхватить болезнь стопы в промокшей обуви

© Depositphotos.com / AlexrathsВрач осматривает ногу пациента
Врач осматривает ногу пациента - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / Alexraths
Врач осматривает ногу пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Промочив обувь в луже, можно получить неприятное заболевание ног, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Он рассказал, кто входит в группу риска и как избежать опасных последствий попадания воды в ботинки.
Оставаясь в сырой обуви после дождя или мокрого снега, можно травмировать кровеносные сосуды и нервы ног, отметил Сапего. Речь идет не об обморожении, а о другом заболевании, уточнил он.
"От промокших ног не бывает простуды или цистита, но случается окопная стопа (разновидность холодовой травмы, связанная с нарушением кровоснабжения тканей, – ред.). Это не экзотическая болезнь столетней давности, а вполне реальное явление. При окопной стопе люди не обмораживают ноги, а только портят кровеносные сосуды и нервы. Это случается при температуре ниже 15 градусов при обязательном присутствии в обуви воды", – объяснил Сапего.
Медики впервые описали эту болезнь в период Первой мировой войны, тогда от поражения ступней ног, вызванного сочетанием холода и сырости, страдали многие солдаты, продолжил врач. Сейчас в группе риска находятся в основном люди старшего возраста, а также дети, добавил он.
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"Типичный пример — это дети среднего школьного возраста, вполне взрослые, чтобы весь день бродить по лужам. Пожилые и ослабленные люди тоже могут пострадать от этой болезни. Был случай, когда окопную стопу диагностировали у пожилого мужчины, который упал у себя дома на кухне и долго пролежал на холодном полу", – привел пример Сапего.
По его словам, первым признаком окопной стопы может стать онемение ног, а затем ступни могут распухнуть и заболеть.
"Через несколько часов пребывания в таких условиях (в промокшей обуви при низкой температуре воздуха, – ред.) ноги могут сильно онеметь, а потом распухнут, заболят и очень долго будут чувствительны даже к малейшему холоду. В тяжелых случаях на коже могут появляться пузыри и язвы", – сказал Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.
Обувь необходимо как можно скорее сменить, если в нее попала вода, рекомендует врач. Онемевшие ноги следует согреть, а распухшие и покрасневшие лучше держать в прохладе, посоветовал он. Предотвратить риск появления симптомов окопной стопы поможет использование непромокаемой обуви, заключил Сапего.
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