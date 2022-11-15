https://ria.ru/20221115/blagoustroystvo-1831601666.html
В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц
В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц - РИА Новости, 15.11.2022
В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц
В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:23
2022-11-15T13:23
2022-11-15T13:23
липецкая область
елец
липецкая область
общество
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831598912_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_2708321088286de7e453375f9896e089.jpg
ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, улица Коммунаров - долгожданный объект для ельчан. Она ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Этап реконструкции вышел на финишную прямую – работы выполнены на 95 процентов.Губернатор также отметил, что подходит к концу и капитальный ремонт в лицее номер 5. Завершается работа по внутренней отделке. Уже закуплена мебель, классы готовы к приему учеников. В лицее учится более 1,3 тысячи детей. Сейчас все ждут открытия.
https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795503142.html
елец
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831598912_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_117c38cbb57012c57200b3dd8783d2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, общество, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, улица Коммунаров - долгожданный объект для ельчан. Она ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Этап реконструкции вышел на финишную прямую – работы выполнены на 95 процентов.
"В ходе реконструкции мы постарались не нарушать единство стиля, чтобы сохранить общий исторический облик города. Очень приятно, что преображение оценили и сами жители. Люди уже прогуливаются по пешеходным дорожкам, ждут, когда запустят транспорт", - сказал Игорь Артамонов
.
Губернатор также отметил, что подходит к концу и капитальный ремонт в лицее номер 5. Завершается работа по внутренней отделке. Уже закуплена мебель, классы готовы к приему учеников. В лицее учится более 1,3 тысячи детей. Сейчас все ждут открытия.