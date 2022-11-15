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В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц - РИА Новости, 15.11.2022
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Липецкая область
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В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц
В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц - РИА Новости, 15.11.2022
В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц
В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:23
2022-11-15T13:23
липецкая область
елец
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, улица Коммунаров - долгожданный объект для ельчан. Она ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Этап реконструкции вышел на финишную прямую – работы выполнены на 95 процентов.Губернатор также отметил, что подходит к концу и капитальный ремонт в лицее номер 5. Завершается работа по внутренней отделке. Уже закуплена мебель, классы готовы к приему учеников. В лицее учится более 1,3 тысячи детей. Сейчас все ждут открытия.
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елец, липецкая область, общество, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов
13:23 15.11.2022
 

В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц

© Фото : Правительства Липецкой областиБлагоустройство улицы Коммунаров в городе Елец
Благоустройство улицы Коммунаров в городе Елец - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Правительства Липецкой области
Благоустройство улицы Коммунаров в городе Елец
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, улица Коммунаров - долгожданный объект для ельчан. Она ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Этап реконструкции вышел на финишную прямую – работы выполнены на 95 процентов.
"В ходе реконструкции мы постарались не нарушать единство стиля, чтобы сохранить общий исторический облик города. Очень приятно, что преображение оценили и сами жители. Люди уже прогуливаются по пешеходным дорожкам, ждут, когда запустят транспорт", - сказал Игорь Артамонов.
Губернатор также отметил, что подходит к концу и капитальный ремонт в лицее номер 5. Завершается работа по внутренней отделке. Уже закуплена мебель, классы готовы к приему учеников. В лицее учится более 1,3 тысячи детей. Сейчас все ждут открытия.
Программа Мой двор реализуется в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:24Липецкая область
В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов
 
Липецкая областьЕлецЛипецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
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