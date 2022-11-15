https://ria.ru/20221115/blagoustroystvo-1831601666.html

В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц

В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц - РИА Новости, 15.11.2022

В Ельце благоустраивают одну из центральных улиц

В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:23

2022-11-15T13:23

2022-11-15T13:23

липецкая область

елец

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. В городе Елец Липецкой области заканчивается благоустройство одной из центральных улиц старинного города и капитальный ремонт лицея – сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, улица Коммунаров - долгожданный объект для ельчан. Она ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Этап реконструкции вышел на финишную прямую – работы выполнены на 95 процентов.Губернатор также отметил, что подходит к концу и капитальный ремонт в лицее номер 5. Завершается работа по внутренней отделке. Уже закуплена мебель, классы готовы к приему учеников. В лицее учится более 1,3 тысячи детей. Сейчас все ждут открытия.

https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795503142.html

елец

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

елец, липецкая область, общество, игорь артамонов