00:33 15.11.2022 (обновлено: 01:44 15.11.2022)
СМИ: США хотят модифицировать свои беспилотники, чтобы передать их Украине
CNN: США хотят модифицировать беспилотники Gray Eagle, чтобы передать их Украине
© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США изучают, как модифицировать свои беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине, сообщает CNN.
"Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря - вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами", - сообщает телеканал.
Неназванный представитель конгресса сообщил телеканалу, что есть конкретные технические исправления, которые могут быть сделаны, "но подобное требует времени и трудоемко". По словам другого чиновника, рассмотрением вопроса модификации занимается армия.
Без изменений дроны, которые могут летать непрерывно до 30 часов, покрывая более 8 тысяч километров, и нести ракеты Hellfire, вряд ли попадут в список оборудования для Украины, сообщает телеканал. Переговоры продолжаются, США пока не дали Киеву отрицательного ответа, исключив возможность поставки, говорится в сообщении.