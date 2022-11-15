https://ria.ru/20221115/bespilotniki-1831493487.html

СМИ: США хотят модифицировать свои беспилотники, чтобы передать их Украине

СМИ: США хотят модифицировать свои беспилотники, чтобы передать их Украине - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: США хотят модифицировать свои беспилотники, чтобы передать их Украине

США изучают, как модифицировать свои беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине, сообщает CNN. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:33

2022-11-15T00:33

2022-11-15T01:44

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технологии

сша

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США изучают, как модифицировать свои беспилотники Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине, сообщает CNN.Неназванный представитель конгресса сообщил телеканалу, что есть конкретные технические исправления, которые могут быть сделаны, "но подобное требует времени и трудоемко". По словам другого чиновника, рассмотрением вопроса модификации занимается армия.Без изменений дроны, которые могут летать непрерывно до 30 часов, покрывая более 8 тысяч километров, и нести ракеты Hellfire, вряд ли попадут в список оборудования для Украины, сообщает телеканал. Переговоры продолжаются, США пока не дали Киеву отрицательного ответа, исключив возможность поставки, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221110/bespilotniki-1830389602.html

сша

украина

киев

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в мире, технологии, сша, украина, киев