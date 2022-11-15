https://ria.ru/20221115/belgorod-1831704619.html
Гладков рассказал об обеспечении безопасности в Белгородской области
Гладков рассказал об обеспечении безопасности в Белгородской области - РИА Новости, 15.11.2022
Гладков рассказал об обеспечении безопасности в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в выездном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по обеспечению безопасности в ЦФО и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:10
вячеслав гладков
николай патрушев
россия
брянск
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в выездном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по обеспечению безопасности в ЦФО и рассказал об обстановке в приграничной области и о том, какие меры предпринимают власти для сохранения стабильности в регионе, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.Совещание под председательством Патрушева прошло в Брянске, где присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО, руководители регионов, представители федеральных министерств и ведомств.Главной темой выездного совещания по обеспечению безопасности в регионах ЦФО стало рассмотрение дополнительных мер защиты критически важных и потенциально опасных объектов округа – в первую очередь, биологически и химически опасных объектов, энергетических и гидротехнических сооружений, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций, мест массового пребывания людей."В ходе совещания были рассмотрены вопросы безопасности в приграничных российских регионах в условиях обострения военных и террористических угроз. Особое внимание было уделено работе возглавляемых губернаторами оперативных штабов, работа которых сфокусирована на усилении охраны общественного порядка, сохранении социально-политической стабильности, противодействии угрозам безопасности населения", - говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области доложил о том, что делают власти в регионе, каких результатов удалось достичь, с какими проблемами столкнулись. Кроме того, Гладков отметил, что заслушал доклады своих коллег из ближайших регионов, поскольку в нынешней ситуации очень важен опыт соседей."Некоторые главы готовы направить к нам своих представителей для того, чтобы посмотреть, как мы отрабатываем определенные вопросы на местах. Наша задача остается неизменной – обеспечить безопасность наших жителей, и на это направлены все наши совместные усилия. В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу", - подытожил губернатор Белгородской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/belgorod-1831456023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, николай патрушев, россия, брянск, белгородская область, безопасность
Вячеслав Гладков, Николай Патрушев, Россия, Брянск, Белгородская область, Безопасность
Гладков рассказал об обеспечении безопасности в Белгородской области
Губернатор Гладков рассказал об обеспечении безопасности в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял участие в выездном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по обеспечению безопасности в ЦФО и рассказал об обстановке в приграничной области и о том, какие меры предпринимают власти для сохранения стабильности в регионе, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.
Совещание под председательством Патрушева прошло в Брянске
, где присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО, руководители регионов, представители федеральных министерств и ведомств.
Главной темой выездного совещания по обеспечению безопасности в регионах ЦФО стало рассмотрение дополнительных мер защиты критически важных и потенциально опасных объектов округа – в первую очередь, биологически и химически опасных объектов, энергетических и гидротехнических сооружений, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций, мест массового пребывания людей.
"В ходе совещания были рассмотрены вопросы безопасности в приграничных российских регионах в условиях обострения военных и террористических угроз. Особое внимание было уделено работе возглавляемых губернаторами оперативных штабов, работа которых сфокусирована на усилении охраны общественного порядка, сохранении социально-политической стабильности, противодействии угрозам безопасности населения", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области доложил о том, что делают власти в регионе, каких результатов удалось достичь, с какими проблемами столкнулись. Кроме того, Гладков отметил, что заслушал доклады своих коллег из ближайших регионов, поскольку в нынешней ситуации очень важен опыт соседей.
"Некоторые главы готовы направить к нам своих представителей для того, чтобы посмотреть, как мы отрабатываем определенные вопросы на местах. Наша задача остается неизменной – обеспечить безопасность наших жителей, и на это направлены все наши совместные усилия. В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу", - подытожил губернатор Белгородской области.