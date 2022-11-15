https://ria.ru/20221115/batareya-1831492692.html

Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона

Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона - РИА Новости, 15.11.2022

Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона

Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:17

2022-11-15T02:17

2022-11-15T02:17

технологии

евгений черток

рексофт

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748025463_0:107:1920:1187_1920x0_80_0_0_600b4ef1cc25231f96f8eac33674d378.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.По словам эксперта, на окончание срока работоспособности батареи указывают быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, механические повреждения, деформация корпуса. Чаще такие проблемы возникают после попадания гаджета под прямые солнечные лучи или в высокую влажность.Черток отметил, что аккумулятор показывает признаки износа при разряде гаджета за ночь выше нормы (два-пять процента) и при невозможности зарядить устройство на 100 процентов.

https://ria.ru/20221114/smartfon-1831242460.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, евгений черток, рексофт, смартфоны