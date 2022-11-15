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Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона - РИА Новости, 15.11.2022
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Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона - РИА Новости, 15.11.2022
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона
Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:17
2022-11-15T02:17
технологии
евгений черток
рексофт
смартфоны
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.По словам эксперта, на окончание срока работоспособности батареи указывают быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, механические повреждения, деформация корпуса. Чаще такие проблемы возникают после попадания гаджета под прямые солнечные лучи или в высокую влажность.Черток отметил, что аккумулятор показывает признаки износа при разряде гаджета за ночь выше нормы (два-пять процента) и при невозможности зарядить устройство на 100 процентов.
https://ria.ru/20221114/smartfon-1831242460.html
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технологии, евгений черток, рексофт, смартфоны
Технологии, Евгений Черток, Рексофт, Смартфоны
02:17 15.11.2022
 
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона

IT-специалист Черток назвал быструю разрядку смартфона признаком износа аккумулятора

© Pixabay / nhothu82st0Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Pixabay / nhothu82st0
Смартфон на зарядке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.
По словам эксперта, на окончание срока работоспособности батареи указывают быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, механические повреждения, деформация корпуса. Чаще такие проблемы возникают после попадания гаджета под прямые солнечные лучи или в высокую влажность.
iPhone - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 03:15
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Черток отметил, что аккумулятор показывает признаки износа при разряде гаджета за ночь выше нормы (два-пять процента) и при невозможности зарядить устройство на 100 процентов.
 
ТехнологииЕвгений ЧертокРексофтСмартфоны
 
 
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