https://ria.ru/20221115/batareya-1831492692.html
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона - РИА Новости, 15.11.2022
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона
Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:17
2022-11-15T02:17
2022-11-15T02:17
технологии
евгений черток
рексофт
смартфоны
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Существует несколько признаков износа аккумулятора смартфона, которые расскажут, насколько ситуация плоха, рассказал в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток.По словам эксперта, на окончание срока работоспособности батареи указывают быстрая разрядка, перегрев устройства при заряде-разряде, механические повреждения, деформация корпуса. Чаще такие проблемы возникают после попадания гаджета под прямые солнечные лучи или в высокую влажность.Черток отметил, что аккумулятор показывает признаки износа при разряде гаджета за ночь выше нормы (два-пять процента) и при невозможности зарядить устройство на 100 процентов.
https://ria.ru/20221114/smartfon-1831242460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, евгений черток, рексофт, смартфоны
Технологии, Евгений Черток, Рексофт, Смартфоны
Названы признаки "скорой смерти" батареи смартфона
IT-специалист Черток назвал быструю разрядку смартфона признаком износа аккумулятора