https://ria.ru/20221115/batalon-1831594103.html

Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание

Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 15.11.2022

Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание

Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:09

2022-11-15T13:09

2022-11-15T13:09

специальная военная операция на украине

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 15 ноя – РИА Новости. Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.Ранее ветеранские организации в Башкирии сформировали добровольческие батальоны имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова, которые уже участвуют в спецоперации. С октября ветеран боевых действий Артур Юмагужин формирует третий батальон - имени Салавата Юлаева.Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что о желании вступить в батальон заявили уже 700 человек с боевым опытом, прошедшие горячие точки."Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой", - написал Сагитов в своем Telegram-канале.Организатор батальона Артур Юмагужин рассказал РИА Новости, что добровольцы около месяца будут проходить военную подготовку, а затем отправятся в зону спецоперации."Добровольцев обеспечили всем необходимым, они одеты, обуты. Обеспечены медикаментами, средствами связи. Мы продолжаем набирать желающих. Нам нужны крепкие ребята, прошедшие горячие точки, с правильной идеологией и твердым моральным духом. Нужны фельдшеры, профессиональные повара, можно и женщин", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221107/dobrovoltsy-1829738098.html

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831590285.html

республика башкортостан

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радий хабиров, республика башкортостан