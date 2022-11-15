https://ria.ru/20221115/batalon-1831594103.html
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 15.11.2022
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание
Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:09
2022-11-15T13:09
2022-11-15T13:09
специальная военная операция на украине
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 15 ноя – РИА Новости. Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.Ранее ветеранские организации в Башкирии сформировали добровольческие батальоны имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова, которые уже участвуют в спецоперации. С октября ветеран боевых действий Артур Юмагужин формирует третий батальон - имени Салавата Юлаева.Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что о желании вступить в батальон заявили уже 700 человек с боевым опытом, прошедшие горячие точки."Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой", - написал Сагитов в своем Telegram-канале.Организатор батальона Артур Юмагужин рассказал РИА Новости, что добровольцы около месяца будут проходить военную подготовку, а затем отправятся в зону спецоперации."Добровольцев обеспечили всем необходимым, они одеты, обуты. Обеспечены медикаментами, средствами связи. Мы продолжаем набирать желающих. Нам нужны крепкие ребята, прошедшие горячие точки, с правильной идеологией и твердым моральным духом. Нужны фельдшеры, профессиональные повара, можно и женщин", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221107/dobrovoltsy-1829738098.html
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831590285.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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радий хабиров, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание
Третий башкирский добровольческий батальон отправился на место боевого слаживания
УФА, 15 ноя – РИА Новости.
Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил
вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.
Ранее ветеранские организации в Башкирии сформировали добровольческие батальоны имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова, которые уже участвуют в спецоперации. С октября ветеран боевых действий Артур Юмагужин формирует третий батальон - имени Салавата Юлаева.
Ранее глава региона Радий Хабиров
сообщал, что о желании вступить в батальон заявили уже 700 человек с боевым опытом, прошедшие горячие точки.
"Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой", - написал Сагитов в своем Telegram-канале.
Организатор батальона Артур Юмагужин рассказал РИА Новости, что добровольцы около месяца будут проходить военную подготовку, а затем отправятся в зону спецоперации.
"Добровольцев обеспечили всем необходимым, они одеты, обуты. Обеспечены медикаментами, средствами связи. Мы продолжаем набирать желающих. Нам нужны крепкие ребята, прошедшие горячие точки, с правильной идеологией и твердым моральным духом. Нужны фельдшеры, профессиональные повара, можно и женщин", - сказал собеседник агентства.