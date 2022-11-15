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Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/batalon-1831594103.html
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание - РИА Новости, 15.11.2022
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание
Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:09
2022-11-15T13:09
специальная военная операция на украине
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 15 ноя – РИА Новости. Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.Ранее ветеранские организации в Башкирии сформировали добровольческие батальоны имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова, которые уже участвуют в спецоперации. С октября ветеран боевых действий Артур Юмагужин формирует третий батальон - имени Салавата Юлаева.Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что о желании вступить в батальон заявили уже 700 человек с боевым опытом, прошедшие горячие точки."Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой", - написал Сагитов в своем Telegram-канале.Организатор батальона Артур Юмагужин рассказал РИА Новости, что добровольцы около месяца будут проходить военную подготовку, а затем отправятся в зону спецоперации."Добровольцев обеспечили всем необходимым, они одеты, обуты. Обеспечены медикаментами, средствами связи. Мы продолжаем набирать желающих. Нам нужны крепкие ребята, прошедшие горячие точки, с правильной идеологией и твердым моральным духом. Нужны фельдшеры, профессиональные повара, можно и женщин", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221107/dobrovoltsy-1829738098.html
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831590285.html
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радий хабиров, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
13:09 15.11.2022
 
Башкирский добровольческий батальон отправился на боевое слаживание

Третий башкирский добровольческий батальон отправился на место боевого слаживания

© Фото : Сагитов Ирек/TelegramБатальон имени Салавата Юлаева перед отправкой к месту боевого слаживания
Батальон имени Салавата Юлаева перед отправкой к месту боевого слаживания - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Сагитов Ирек/Telegram
Батальон имени Салавата Юлаева перед отправкой к месту боевого слаживания
Читать ria.ru в
УФА, 15 ноя – РИА Новости. Третий добровольческий батальон имени Салавата Юлаева, сформированный в Башкирии, отправился на место боевого слаживания, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.
Ранее ветеранские организации в Башкирии сформировали добровольческие батальоны имени генерала Минигали Шаймуратова и Героя России Александра Доставалова, которые уже участвуют в спецоперации. С октября ветеран боевых действий Артур Юмагужин формирует третий батальон - имени Салавата Юлаева.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:32Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области более 600 человек вступили в добровольческий батальон
Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что о желании вступить в батальон заявили уже 700 человек с боевым опытом, прошедшие горячие точки.
"Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой", - написал Сагитов в своем Telegram-канале.
Организатор батальона Артур Юмагужин рассказал РИА Новости, что добровольцы около месяца будут проходить военную подготовку, а затем отправятся в зону спецоперации.
"Добровольцев обеспечили всем необходимым, они одеты, обуты. Обеспечены медикаментами, средствами связи. Мы продолжаем набирать желающих. Нам нужны крепкие ребята, прошедшие горячие точки, с правильной идеологией и твердым моральным духом. Нужны фельдшеры, профессиональные повара, можно и женщин", - сказал собеседник агентства.
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