https://ria.ru/20221115/bank-1831675656.html
Французский банк LCL перестал принимать карты Газпромбанка с UnionPay
Французский банк LCL перестал принимать карты Газпромбанка с UnionPay - РИА Новости, 15.11.2022
Французский банк LCL перестал принимать карты Газпромбанка с UnionPay
Французский банк LCL перестал принимать российские карты Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay, в этом убедился корреспондент РИА Новости в Париже,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:12
2022-11-15T16:12
2022-11-15T16:12
экономика
анастасия иванова
париж
россия
газпромбанк
технологии
unionpay
франция
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский банк LCL перестал принимать российские карты Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay, в этом убедился корреспондент РИА Новости в Париже, в самом банке комментировать это отказываются.Французский банк LCL уже больше недели не принимает карты Газпромбанка платежной системы UnionPay. При попытке совершить операцию в банкоматах LCL в Париже на экране аппаратов появляется надпись "Операции с картой невозможны". Корреспондент РИА Новости обошел четыре банкомата, принадлежащих этому банку, ни один из них не принял карту Газпромбанка. Ранее подобных ситуаций не возникало.В разговоре с агентством сотрудница одного из отделений банка LCL не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что тот больше не принимает карты российского банка. При этом, по ее словам, банк работает с китайской платежной системой UnionPay, поэтому проблемы, вероятно, возникли не из-за нее."Скорее всего, дело в том, что карта принадлежит российскому банку. Банкоматы не принимают ее, вероятно, из-за ограничений, введенных против РФ", - сказала собеседница агентства.В то же время пресс-служба LCL отказалась отвечать на неоднократные просьбы РИА Новости прокомментировать ситуацию."У нас нет комментариев на этот счет", - заявили в пресс-службе по телефону.В начале марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты китайской платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.Полностью отказались от обслуживания этой системы в финской Nosto - единственной сети в стране, работающей с UnionPay, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян. Испанский банк Santander также прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, "в рамках общей санкционной политики" самого банка.
https://ria.ru/20221110/dengi-1830383557.html
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экономика, анастасия иванова, париж, россия, газпромбанк, технологии, unionpay, франция
Экономика, Анастасия Иванова, Париж, Россия, Газпромбанк, Технологии, UnionPay, Франция
Французский банк LCL перестал принимать карты Газпромбанка с UnionPay
Французский банк LCL перестал принимать карты Газпромбанка платежной системы UnionPay
ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский банк LCL перестал принимать российские карты Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay, в этом убедился корреспондент РИА Новости в Париже, в самом банке комментировать это отказываются.
Французский банк LCL уже больше недели не принимает карты Газпромбанка платежной системы UnionPay. При попытке совершить операцию в банкоматах LCL в Париже на экране аппаратов появляется надпись "Операции с картой невозможны". Корреспондент РИА Новости обошел четыре банкомата, принадлежащих этому банку, ни один из них не принял карту Газпромбанка. Ранее подобных ситуаций не возникало.
В разговоре с агентством сотрудница одного из отделений банка LCL не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что тот больше не принимает карты российского банка. При этом, по ее словам, банк работает с китайской платежной системой UnionPay, поэтому проблемы, вероятно, возникли не из-за нее.
"Скорее всего, дело в том, что карта принадлежит российскому банку. Банкоматы не принимают ее, вероятно, из-за ограничений, введенных против РФ", - сказала собеседница агентства.
В то же время пресс-служба LCL отказалась отвечать на неоднократные просьбы РИА Новости прокомментировать ситуацию.
"У нас нет комментариев на этот счет", - заявили в пресс-службе по телефону.
В начале марта международные системы Visa
и Mastercard
сообщили, что приостанавливают операции в России
. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты китайской платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.
Полностью отказались от обслуживания этой системы в финской Nosto - единственной сети в стране, работающей с UnionPay, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян. Испанский банк Santander также прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, "в рамках общей санкционной политики" самого банка.