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На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена - РИА Новости, 15.11.2022
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На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена
На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена - РИА Новости, 15.11.2022
На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена
Полицейские арестовали женщину, которая собиралась провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена, сообщил портал... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:14
2022-11-15T16:02
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Полицейские арестовали женщину, которая собиралась провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена, сообщил портал Kompas.com.Как уточнил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто, пикетчица начала демонстрировать плакат с надписью "Остановите войну. Права человека. Мир", когда один из автомобилей президентского кортежа проезжал мимо.По словам представителя силовиков, "опрометчивые действия не увенчались успехом"."Она ничего не успела сделать — у нее даже плакаты развернуть как следует не было времени", — отметил Сетианто.Он добавил, что, согласно результатам предварительного расследования, женщина приехала на Бали на отдых со своими друзьями в прошлую пятницу. Затем злоумышленница проникла в строго охраняемую зону. Полагают, что она могла узнать график Байдена через прямую трансляцию саммита G20 на YouTube.Саммит "Двадцатки" проходит в курортном районе острова Бали Нуса-Дуа 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221115/g20-1831502672.html
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в мире, джо байден, бали, сша, большая двадцатка, youtube
В мире, Джо Байден, Бали, США, Большая двадцатка, YouTube
11:14 15.11.2022 (обновлено: 16:02 15.11.2022)
 
На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена

Kompas: на Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена в знак протеста

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время подготовки к саммиту G20 на Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции во время подготовки к саммиту G20 на Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Полицейские арестовали женщину, которая собиралась провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена, сообщил портал Kompas.com.
Как уточнил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто, пикетчица начала демонстрировать плакат с надписью "Остановите войну. Права человека. Мир", когда один из автомобилей президентского кортежа проезжал мимо.
Cаммит G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 05:27
На индонезийском острове Бали началась первая сессия саммита G20
По словам представителя силовиков, "опрометчивые действия не увенчались успехом".
"Она ничего не успела сделать — у нее даже плакаты развернуть как следует не было времени", — отметил Сетианто.
Он добавил, что, согласно результатам предварительного расследования, женщина приехала на Бали на отдых со своими друзьями в прошлую пятницу. Затем злоумышленница проникла в строго охраняемую зону. Полагают, что она могла узнать график Байдена через прямую трансляцию саммита G20 на YouTube.
Саммит "Двадцатки" проходит в курортном районе острова Бали Нуса-Дуа 15-16 ноября.
SSJ-100 прибыл в аэропорт Джакарты - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:27Туризм
Индонезия ограничит рейсы на Бали на время саммита G20
 
В миреДжо БайденБалиСШАБольшая двадцаткаYouTube
 
 
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