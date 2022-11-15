https://ria.ru/20221115/bali-1831546742.html

На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена

На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена - РИА Новости, 15.11.2022

На Бали арестовали женщину, пытавшуюся помешать кортежу Байдена

Полицейские арестовали женщину, которая собиралась провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена, сообщил портал... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:14

2022-11-15T11:14

2022-11-15T16:02

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Полицейские арестовали женщину, которая собиралась провести акцию протеста в Нуса-Дуа на Бали и помешать кортежу президента США Джо Байдена, сообщил портал Kompas.com.Как уточнил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто, пикетчица начала демонстрировать плакат с надписью "Остановите войну. Права человека. Мир", когда один из автомобилей президентского кортежа проезжал мимо.По словам представителя силовиков, "опрометчивые действия не увенчались успехом"."Она ничего не успела сделать — у нее даже плакаты развернуть как следует не было времени", — отметил Сетианто.Он добавил, что, согласно результатам предварительного расследования, женщина приехала на Бали на отдых со своими друзьями в прошлую пятницу. Затем злоумышленница проникла в строго охраняемую зону. Полагают, что она могла узнать график Байдена через прямую трансляцию саммита G20 на YouTube.Саммит "Двадцатки" проходит в курортном районе острова Бали Нуса-Дуа 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221115/g20-1831502672.html

https://ria.ru/20221109/indoneziya-1830295209.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, бали, сша, большая двадцатка, youtube