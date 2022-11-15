https://ria.ru/20221115/avtodoroga-1831648824.html

Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки

Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки - РИА Новости, 15.11.2022

Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки

Федеральные власти выделили Адыгее дополнительные 350 миллионов рублей на строительство автодороги Гузерипль–плато Лагонаки, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:17

2022-11-15T15:17

2022-11-15T15:17

республика адыгея

мурат кумпилов

владислав резник

россия

майкоп

экономика

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МАЙКОП, 15 ноя – РИА Новости. Федеральные власти выделили Адыгее дополнительные 350 миллионов рублей на строительство автодороги Гузерипль–плато Лагонаки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Правительство РФ утвердило распределение между регионами на 2022 год дополнительных ассигнований из федерального бюджета на строительство дорог, отмечается в релизе."Республике Адыгея дополнительно выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Эти средства будут направлены на строительство участка третьей очереди автомобильной дороги Гузерипль - плато Лагонаки", - сообщает пресс-служба.Уточняется, что решение принято после одобрения парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника."Строительство дороги Гузерипль - плато Лагонаки – один из крупных дорожных проектов республики, важный для развития туристической инфраструктуры Адыгеи. Эта дорога соединит две популярные туристские локации. Кроме того, появятся новые возможности у горных территорий, которые станут еще более привлекательными для туризма и комфортными для жизни", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, который прокомментировал данное решение.Глава республики также добавил, что в этом году федеральные средства были выделены на завершение строительства третьей очереди автомобильной дороги в обход города Майкопа, на завершение строительства транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай, а помимо этого в Адыгее с опережением графика выполняется ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Автодорога Гузерипль – плато Лагонаки призвана соединить две туристские территории: плато Лагонаки, где, кроме прочего, в настоящее время ведется строительство горнолыжного курорта, и поселок Гузерипль. Эта трасса имеет стратегическое значение для развития туркомплекса Адыгеи.

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Алёна Пава

мурат кумпилов, владислав резник, россия, майкоп, экономика