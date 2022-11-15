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Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки - РИА Новости, 15.11.2022
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https://ria.ru/20221115/avtodoroga-1831648824.html
Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки
Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки - РИА Новости, 15.11.2022
Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки
Федеральные власти выделили Адыгее дополнительные 350 миллионов рублей на строительство автодороги Гузерипль–плато Лагонаки, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:17
2022-11-15T15:17
республика адыгея
мурат кумпилов
владислав резник
россия
майкоп
экономика
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МАЙКОП, 15 ноя – РИА Новости. Федеральные власти выделили Адыгее дополнительные 350 миллионов рублей на строительство автодороги Гузерипль–плато Лагонаки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Правительство РФ утвердило распределение между регионами на 2022 год дополнительных ассигнований из федерального бюджета на строительство дорог, отмечается в релизе."Республике Адыгея дополнительно выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Эти средства будут направлены на строительство участка третьей очереди автомобильной дороги Гузерипль - плато Лагонаки", - сообщает пресс-служба.Уточняется, что решение принято после одобрения парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника."Строительство дороги Гузерипль - плато Лагонаки – один из крупных дорожных проектов республики, важный для развития туристической инфраструктуры Адыгеи. Эта дорога соединит две популярные туристские локации. Кроме того, появятся новые возможности у горных территорий, которые станут еще более привлекательными для туризма и комфортными для жизни", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, который прокомментировал данное решение.Глава республики также добавил, что в этом году федеральные средства были выделены на завершение строительства третьей очереди автомобильной дороги в обход города Майкопа, на завершение строительства транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай, а помимо этого в Адыгее с опережением графика выполняется ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Автодорога Гузерипль – плато Лагонаки призвана соединить две туристские территории: плато Лагонаки, где, кроме прочего, в настоящее время ведется строительство горнолыжного курорта, и поселок Гузерипль. Эта трасса имеет стратегическое значение для развития туркомплекса Адыгеи.
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мурат кумпилов, владислав резник, россия, майкоп, экономика
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Владислав Резник, Россия, Майкоп, Экономика
15:17 15.11.2022
 

Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАЙКОП, 15 ноя – РИА Новости. Федеральные власти выделили Адыгее дополнительные 350 миллионов рублей на строительство автодороги Гузерипль–плато Лагонаки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Правительство РФ утвердило распределение между регионами на 2022 год дополнительных ассигнований из федерального бюджета на строительство дорог, отмечается в релизе.
"Республике Адыгея дополнительно выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. Эти средства будут направлены на строительство участка третьей очереди автомобильной дороги Гузерипль - плато Лагонаки", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что решение принято после одобрения парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.
"Строительство дороги Гузерипль - плато Лагонаки – один из крупных дорожных проектов республики, важный для развития туристической инфраструктуры Адыгеи. Эта дорога соединит две популярные туристские локации. Кроме того, появятся новые возможности у горных территорий, которые станут еще более привлекательными для туризма и комфортными для жизни", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, который прокомментировал данное решение.
Глава республики также добавил, что в этом году федеральные средства были выделены на завершение строительства третьей очереди автомобильной дороги в обход города Майкопа, на завершение строительства транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай, а помимо этого в Адыгее с опережением графика выполняется ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Автодорога Гузерипль – плато Лагонаки призвана соединить две туристские территории: плато Лагонаки, где, кроме прочего, в настоящее время ведется строительство горнолыжного курорта, и поселок Гузерипль. Эта трасса имеет стратегическое значение для развития туркомплекса Адыгеи.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи с Владимиром Путиным. 30 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:33Республика Адыгея
Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловВладислав РезникРоссияМайкопЭкономика
 
 
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