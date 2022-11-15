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Мишустин поздравил авиацию с переходом на российскую систему бронирования
Мишустин поздравил авиацию с переходом на российскую систему бронирования - РИА Новости, 15.11.2022
Мишустин поздравил авиацию с переходом на российскую систему бронирования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российскую авиаотрасль с переходом на отечественные системы бронирования билетов, отметив, что это была нелегкая... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:46
2022-11-15T14:46
2022-11-15T14:46
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российскую авиаотрасль с переходом на отечественные системы бронирования билетов, отметив, что это была нелегкая работа."Это очень непростая работа. И я хочу вас поздравить. Потому что, на самом деле, переход мы ожидали достаточно давно", - сказал глава кабмина, заслушав доклад о новых системах бронирования во время осмотра выставки "Транспорт России" в столичном Гостином дворе.Мишустин обратил внимание, что работа в этой сфере велась долгое время. Он, в частности, напомнил, что "Ростех очень давно работал над российским вариантом".К 1 ноября все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования - на "Леонардо" (разработана "Сиреной" и Ростехом) или на ТАИС (разработана компанией "ОРС").
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михаил мишустин, россия, ростех, москва
Михаил Мишустин, Россия, Ростех, Москва
Мишустин поздравил авиацию с переходом на российскую систему бронирования
Мишустин поздравил авиаотрасль с переходом на российские системы бронирования билетов