https://ria.ru/20221115/arest-1831538705.html

Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме

Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме - РИА Новости, 15.11.2022

Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме

Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:43

2022-11-15T10:43

2022-11-15T10:43

происшествия

кострома

москва

россия

костромская областная дума

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Арестованный до 5 января Мирзоев, владеющий зданием кафе, обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему грозит до семи лет лишения свободы.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Виновником пожара СК считает 23-летнего мужчину, запустившего в кафе фейерверк. Его арестовывал Ярославский гарнизонный суд, поскольку подозреваемый – военнослужащий. Также в СИЗО отправлена директор фирмы, занимавшаяся организацией работы кафе, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20221111/pozhar-1830677503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кострома, москва, россия, костромская областная дума, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме