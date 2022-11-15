Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме
Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о гибели 13 человек при пожаре в кафе в Костроме
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкВладелец здания костромского ночного клуба "Полигон" депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев в зале Басманного суда Москвы
Владелец здания костромского ночного клуба "Полигон" депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев в зале Басманного суда Москвы
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Арестованный до 5 января Мирзоев, владеющий зданием кафе, обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему грозит до семи лет лишения свободы.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Виновником пожара СК считает 23-летнего мужчину, запустившего в кафе фейерверк. Его арестовывал Ярославский гарнизонный суд, поскольку подозреваемый – военнослужащий. Также в СИЗО отправлена директор фирмы, занимавшаяся организацией работы кафе, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.