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Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме - РИА Новости, 15.11.2022
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Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме
Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме - РИА Новости, 15.11.2022
Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме
Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:43
2022-11-15T10:43
происшествия
кострома
москва
россия
костромская областная дума
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы."Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Арестованный до 5 января Мирзоев, владеющий зданием кафе, обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему грозит до семи лет лишения свободы.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Виновником пожара СК считает 23-летнего мужчину, запустившего в кафе фейерверк. Его арестовывал Ярославский гарнизонный суд, поскольку подозреваемый – военнослужащий. Также в СИЗО отправлена директор фирмы, занимавшаяся организацией работы кафе, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, кострома, москва, россия, костромская областная дума, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Москва, Россия, Костромская областная Дума, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
10:43 15.11.2022
 
Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о пожаре в кафе в Костроме

Депутат Мирзоев обжаловал арест по делу о гибели 13 человек при пожаре в кафе в Костроме

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкВладелец здания костромского ночного клуба "Полигон" депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев в зале Басманного суда Москвы
Владелец здания костромского ночного клуба Полигон депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Владелец здания костромского ночного клуба "Полигон" депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев в зале Басманного суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по делу о пожаре в кафе "Полигон", где погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Арестованный до 5 января Мирзоев, владеющий зданием кафе, обвиняется по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ему грозит до семи лет лишения свободы.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Виновником пожара СК считает 23-летнего мужчину, запустившего в кафе фейерверк. Его арестовывал Ярославский гарнизонный суд, поскольку подозреваемый – военнослужащий. Также в СИЗО отправлена директор фирмы, занимавшаяся организацией работы кафе, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 09:54
Спасшего людей в кафе "Полигон" жителя Костромы представили к награде
 
ПроисшествияКостромаМоскваРоссияКостромская областная ДумаСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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