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США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов - РИА Новости, 15.11.2022
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США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов - РИА Новости, 15.11.2022
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:13
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россия
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БАТНЕР (США), 15 ноя - РИА Новости. США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.Антонов накануне навестил в тюрьме Северной Каролины россиянина Романа Селезнева, которого похитили американские спецслужбы на Мальдивах.До этого Антонов навестил в Иллинойсе Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде, и в Калифорнии — Александра Винника, экстрадированного из Греции. В октябре по американскому ордеру в Италии задержали сына красноярского губернатора Артема Усса, а в Германии — его предполагаемого делового партнера Юрия Орехова.
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анатолий антонов, роман селезнев, виктор бут, сша, россия, северная каролина
Анатолий Антонов, Роман Селезнев, Виктор Бут, США, Россия, Северная Каролина
03:13 15.11.2022 (обновлено: 05:15 15.11.2022)
 
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов

Антонов охарактеризовал практику охоты за россиянами в третьих странах как неприемлемую

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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БАТНЕР (США), 15 ноя - РИА Новости. США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.
"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают свою деятельность", - сказал он российским журналистам.
Антонов накануне навестил в тюрьме Северной Каролины россиянина Романа Селезнева, которого похитили американские спецслужбы на Мальдивах.
До этого Антонов навестил в Иллинойсе Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде, и в КалифорнииАлександра Винника, экстрадированного из Греции. В октябре по американскому ордеру в Италии задержали сына красноярского губернатора Артема Усса, а в Германии — его предполагаемого делового партнера Юрия Орехова.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 06:29
Посольство России обвинило США в "охоте" на россиян за границей
 
Анатолий АнтоновРоман СелезневВиктор БутСШАРоссияСеверная Каролина
 
 
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