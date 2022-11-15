03:13 15.11.2022 (обновлено: 05:15 15.11.2022)
США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов
Антонов охарактеризовал практику охоты за россиянами в третьих странах как неприемлемую
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
БАТНЕР (США), 15 ноя - РИА Новости. США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.
"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают свою деятельность", - сказал он российским журналистам.
Антонов накануне навестил в тюрьме Северной Каролины россиянина Романа Селезнева, которого похитили американские спецслужбы на Мальдивах.
До этого Антонов навестил в Иллинойсе Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде, и в Калифорнии — Александра Винника, экстрадированного из Греции. В октябре по американскому ордеру в Италии задержали сына красноярского губернатора Артема Усса, а в Германии — его предполагаемого делового партнера Юрия Орехова.
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