https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов

США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов - РИА Новости, 15.11.2022

США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил Антонов

США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T03:13

2022-11-15T03:13

2022-11-15T05:15

анатолий антонов

роман селезнев

виктор бут

сша

россия

северная каролина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg

БАТНЕР (США), 15 ноя - РИА Новости. США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.Антонов накануне навестил в тюрьме Северной Каролины россиянина Романа Селезнева, которого похитили американские спецслужбы на Мальдивах.До этого Антонов навестил в Иллинойсе Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде, и в Калифорнии — Александра Винника, экстрадированного из Греции. В октябре по американскому ордеру в Италии задержали сына красноярского губернатора Артема Усса, а в Германии — его предполагаемого делового партнера Юрия Орехова.

https://ria.ru/20220805/prigovor-1807387358.html

сша

россия

северная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, роман селезнев, виктор бут, сша, россия, северная каролина