https://ria.ru/20221115/anapa-1831591916.html
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей - РИА Новости, 15.11.2022
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей
У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:05
2022-11-15T13:05
2022-11-15T13:55
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю."В ходе первоначального осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления были обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете, в который был одет фигурант, порядка 20 ножей, три из которых также были при злоумышленнике", - говорится в сообщении.В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома.В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.В отношении жителя села Цибанобалка Анапского района заведены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Все они объединены в одно производство.
https://ria.ru/20221115/politsiya-1831566911.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
13:05 15.11.2022 (обновлено: 13:55 15.11.2022)
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье, 170 патронов и 20 ножей
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости.
У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает управление СК
РФ по Краснодарскому краю.
"В ходе первоначального осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления были обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете, в который был одет фигурант, порядка 20 ножей, три из которых также были при злоумышленнике", - говорится в сообщении.
В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.
После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома.
В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.
В отношении жителя села Цибанобалка Анапского района
заведены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Все они объединены в одно производство.