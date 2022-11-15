Рейтинг@Mail.ru
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/anapa-1831591916.html
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей - РИА Новости, 15.11.2022
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей
У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:05
2022-11-15T13:55
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю."В ходе первоначального осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления были обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете, в который был одет фигурант, порядка 20 ножей, три из которых также были при злоумышленнике", - говорится в сообщении.В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома.В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.В отношении жителя села Цибанобалка Анапского района заведены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Все они объединены в одно производство.
https://ria.ru/20221115/politsiya-1831566911.html
https://ria.ru/20221111/sbyt-1830928396.html
россия
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Анапа, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
13:05 15.11.2022 (обновлено: 13:55 15.11.2022)
 
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей

У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье, 170 патронов и 20 ножей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.
"В ходе первоначального осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления были обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете, в который был одет фигурант, порядка 20 ножей, три из которых также были при злоумышленнике", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:10
Пострадавших в Анапе сотрудников полиции перевели в палаты
В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.
После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома.
В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.
В отношении жителя села Цибанобалка Анапского района заведены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Все они объединены в одно производство.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
11 ноября, 18:16
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
 
ПроисшествияРоссияАнапаКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала