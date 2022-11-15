https://ria.ru/20221115/anapa-1831591916.html

У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей

У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей - РИА Новости, 15.11.2022

У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли 170 патронов и 20 ножей

У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:05

2022-11-15T13:05

2022-11-15T13:55

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. У стрелявшего в правоохранителей и впоследствии ликвидированного жителя Анапы следователи нашли помповое ружье, 170 патронов и порядка 20 ножей, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю."В ходе первоначального осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами краевого следственного управления были обнаружены и изъяты помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, которые были в разгрузочном жилете, в который был одет фигурант, порядка 20 ножей, три из которых также были при злоумышленнике", - говорится в сообщении.В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Энергетики планировали отключить у мужчины электричество за неуплату. Один участковый получил колотую рану бедра, другой - резаную рану ладони.После этого злоумышленник забаррикадировался в доме. К месту ЧП прибыли следователи. Мужчина выстрелил в сторону одного из них из помпового оружия, а затем еще – в ноги полицейскому, который находился возле дома.В ходе штурма преступник был ликвидирован, сообщило ГУМВД. В управлении СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что произошло это после неоднократных просьб прекратить огонь и сдаться.В отношении жителя села Цибанобалка Анапского района заведены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (статья 295 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Все они объединены в одно производство.

https://ria.ru/20221115/politsiya-1831566911.html

https://ria.ru/20221111/sbyt-1830928396.html

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анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)