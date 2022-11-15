https://ria.ru/20221115/admiral-1831765998.html

Американский адмирал заявил о риске прямого столкновения России и США

Американский адмирал заявил о риске прямого столкновения России и США - РИА Новости, 15.11.2022

Американский адмирал заявил о риске прямого столкновения России и США

Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае применения ядерного оружия одной из сторон, заявил в интервью PBS американский адмирал в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:10

2022-11-15T20:10

2022-11-15T20:13

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россия

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае применения ядерного оружия одной из сторон, заявил в интервью PBS американский адмирал в отставке Майк Маллен.По его мнению, украинский кризис можно урегулировать только дипломатическим путем. Для этого необходимо сформировать принципы и границы переговорного процесса, убежден адмирал.Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно угрожал Москве бомбардировками. Так, во время выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи он потребовал от Североатлантического альянса действовать превентивно, а не "ждать ядерных ударов России".Как позже уточнил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, украинский лидер не просил использовать "оружие Судного дня", а речь в его выступлении шла лишь "о периоде до начала спецоперации". По словам Никифорова, тогда говорилось исключительно о превентивных санкциях.Представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский своей риторикой по сути призвал к началу мировой войны. Он попросил США, Великобританию и страны Евросоюза обратить внимание на высказывания главы украинского государства и напомнил, что в случае подобного конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Глава МИД России Сергей Лавров также указал на возрастающие риски применения оружия массового поражения из-за безрассудных действий и заявлений киевского режима.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831697285.html

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830269984.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, владимир зеленский, сша