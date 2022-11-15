20:10 15.11.2022 (обновлено: 20:13 15.11.2022)
Американский адмирал заявил о риске прямого столкновения России и США
Американский адмирал Маллен заявил о риске прямого столкновения России и США на Украине
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае применения ядерного оружия одной из сторон, заявил в интервью PBS американский адмирал в отставке Майк Маллен.
"Это просто очень опасное время, если честно. И этому конфликту нужно положить конец без применения этого оружия. <…> Я очень боюсь, что на самом деле, если это оружие появится, мы будем очень близки к третьей мировой войне и войне с Россией", — считает офицер.
По его мнению, украинский кризис можно урегулировать только дипломатическим путем. Для этого необходимо сформировать принципы и границы переговорного процесса, убежден адмирал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно угрожал Москве бомбардировками. Так, во время выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи он потребовал от Североатлантического альянса действовать превентивно, а не "ждать ядерных ударов России".
Как позже уточнил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, украинский лидер не просил использовать "оружие Судного дня", а речь в его выступлении шла лишь "о периоде до начала спецоперации". По словам Никифорова, тогда говорилось исключительно о превентивных санкциях.
Представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский своей риторикой по сути призвал к началу мировой войны. Он попросил США, Великобританию и страны Евросоюза обратить внимание на высказывания главы украинского государства и напомнил, что в случае подобного конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Глава МИД России Сергей Лавров также указал на возрастающие риски применения оружия массового поражения из-за безрассудных действий и заявлений киевского режима.