https://ria.ru/20221114/zlotnitskiy-1830544808.html

Виктор Злотницкий: без качественных напитков россияне не останутся

Виктор Злотницкий: без качественных напитков россияне не останутся - РИА Новости, 14.11.2022

Виктор Злотницкий: без качественных напитков россияне не останутся

Приближается Новый год. Качественный алкоголь на столе – неизменный атрибут праздника для большинства россиян. В СМИ периодически появляются сообщения о том,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:14

2022-11-14T11:14

2022-11-14T11:21

интервью

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

виноделие

виноделы

алкоголь

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Приближается Новый год. Качественный алкоголь на столе – неизменный атрибут праздника для большинства россиян. В СМИ периодически появляются сообщения о том, что те или иные популярные алкогольные бренды покидают российский рынок, а товарные запасы алкоголя в магазинах заканчиваются. Столкнёмся ли мы с дефицитом напитков? На этот и другие вопросы о перспективах российской алкогольной отрасли ответил генеральный директор КВК (Крымской водочной компании) Виктор Злотницкий. Компания входит в число крупнейших производителей алкоголя в России, имеет производственные активы в Крыму, управляет портфелем брендов в различных категориях и дистрибуцией продукции по всей стране.- В СМИ в последнее время много пишут, что в связи с уходом западных алкогольных брендов из России россияне могут остаться без качественных напитков на новогоднем столе. Как вы оцениваете подобные опасения?- Весной этого года некоторые иностранные поставщики, в основном из Великобритании и США, действительно остановили поставки в Россию. Где-то экспорт в нашу страну запрещен на законодательном уровне, где-то решение о прекращении работы приняли сами поставщики. К данному моменту остатки значительной части импортного ассортимента заканчиваются на складах и полках торговых точек. Поэтому в условиях сокращения импортного ассортимента, спрос на российский крепкий алкоголь будет увеличиваться. Опубликованные в октябре данные Росалкогольрегулирования свидетельствуют о том, что объем производства алкогольной продукции в России за девять месяцев 2022 года уже вырос на 12,3%. Производство российского алкоголя будет расти и дальше. И вопрос не только в замещении импорта, но и в том, что на рынке появляется все больше действительно качественных российских напитков, которым отдают предпочтение потребители.- Способны ли российские производители заместить все категории напитков?- Полностью заменить нельзя лишь некоторые уникальные и нишевые категории алкоголя. Например, те, которые привязаны к месту производства. Для большинства потребителей это совершенно некритично. На мой взгляд, тут главная сложность в том, что значимую долю занимали крупные бренды с сильным международным маркетингом, названия которых у всех на слуху. Именно поэтому мы выпускаем продукцию такого же высокого качества, и это для нас совершенно реально с учётом нашей многолетней экспертизы и производственных возможностей. А вот для потребителя это всегда очень эмоциональная история: нужно убедить людей попробовать новое. В этом как раз одна из задач нашей компании — за счет тщательной проработки рецептур, позиционирования продуктов, сильного маркетинга предложить такие варианты, которые сделают первый контакт с новинками удачным. И это даст понять широкой аудитории, что в России напитки умеют делать не хуже. Хочу отметить, что это касается всех без исключения категорий алкоголя.Так что, несмотря на уход иностранных брендов, без качественных напитков россияне не останутся. Есть алкогольные напитки, в которых российские производители были традиционно сильны, но есть новые направления, которые осваиваются, как крупными, так и небольшими производителями. Сейчас этот процесс усиливается. Мы уверены, что российская алкогольная отрасль и интенсивно развивающееся российское виноделие не оставят потребителей без качественных напитков для новогоднего стола, ни в этом, ни в следующем сезоне.- Какие конкретно категории уходят?- В таких категориях, как виски, ром, джин и французский коньяк из продажи уходят несколько известных брендов. Но и они уже замещаются другими поставщиками, в том числе российскими. Запрет на поставки алкоголя из США закрывает для нас такую довольно специфическую категорию, как американские бурбоны – это аналог виски с использованием кукурузного сырья. Для широкого круга потребителей такая потеря практически не будет ощущаться. В продаже есть достойные образцы виски в разных ценовых сегментах, с разным позиционированием и вкусом.- Чем будем заменять ушедшие бренды, какие тренды на рынке сейчас?- Главная экспертиза КВК – это коньяки. На фоне роста производства коньяков в России в среднем на 17% в этом году, наши объёмы выросли на 53% - до 431 тысячи декалитров против 281 тысячи за аналогичный период 2021 года. И связано это не столько с замещением импорта, сколько с тем, что в России меняется культура потребления крепкого алкоголя. Тренд отмечается давно, а сейчас только усиливается. Благодаря эффективной маркетинговой стратегии и новым продуктам в портфеле, мы продолжим агрессивно наращивать долю рынка и в перспективе года выведем наш ведущий бренд – коньяк "Коктебель" в ТОП-3 брендов российского коньяка.Кроме того, мы планируем выходить и в другие сегменты рынка. Рассматриваем возможности производства виски и рома. В случае виски самая большая проблема для России – это подбор качественных дистиллятов. Нам в КВК удалось найти поставщика, мы разработали собственный бренд виски и запускаем его в производство. И по вкусу, и по маркетинговому позиционированию он не будет уступать популярным иностранным брендам. В ближайшие месяцы будем готовы представить потребителям результаты нашей работы.- А как себя чувствуют другие производители коньяка?- Производство наращивают многие крупные предприятия, в особенности те, кто имеет свои поставки или запасы качественных российских коньячных спиртов. Но мы знаем, что многие российские бренды коньяка в прежние времена производились на основе импортных коньячных дистиллятов, и могли называться "российским коньяком" только очень условно. Вот у них сейчас возникают проблемы с поставками сырья. Мы же делаем коньяк исключительно из российского винограда, не зависим от иностранных поставщиков. И в сложившейся конъюнктуре рынка, как раз, отмечаем перспективу и для роста нашего бренда, и для развития отечественного виноградарства, виноделия и производства качественных крепких напитков.- Как обстоят дела с другими видами крепкого алкоголя? Например, с самой объёмной категорией – водкой?- Иностранные бренды водки никогда не были сильны в России, их уход на рыночной ситуации практически не отразился. Здесь еще есть возможность успешно конкурировать с крупными производителями и предлагать потребителям качество по приемлемой цене. Опираясь на наш многолетний опыт, мы готовим к запуску новые торговые марки водки, и особенно тут сейчас перспективен высокий ценовой сегмент.- Развиваются ли другие категории крепкого алкоголя в нынешних условиях?- Да, даже в условиях ухода иностранных брендов, мы видим растущий тренд на потребление джинов в России. За последние два года эта категория выросла вдвое и продолжает расти. Многие производители представили довольно качественные марки российского джина. КВК также готовит сейчас собственную коллекцию джинов. Производить их мы будем в Крыму из качественных российских ингредиентов.

https://ria.ru/20220401/vino-1781197639.html

https://ria.ru/20221108/alkogol-1829852413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/konyak-1739684193.html

https://ria.ru/20220317/vodka-1778705716.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), виноделие, виноделы, алкоголь