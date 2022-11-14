https://ria.ru/20221114/zinger-1831400537.html
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание - РИА Новости, 14.11.2022
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание
Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:09
2022-11-14T16:09
2022-11-14T17:22
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС России."В Подольске на Комсомольской улице, дом 1 произошло загорание в административном здании на территории завода "Зингер". Люди эвакуированы до прибытия", - говорится в сообщении.В главке добавили, что площадь пожара уточняется.
https://ria.ru/20221113/zaklyuchenie-1831172558.html
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
16:09 14.11.2022 (обновлено: 17:22 14.11.2022)
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось административное здание