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На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание - РИА Новости, 14.11.2022
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На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание - РИА Новости, 14.11.2022
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание
Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:09
2022-11-14T17:22
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС России."В Подольске на Комсомольской улице, дом 1 произошло загорание в административном здании на территории завода "Зингер". Люди эвакуированы до прибытия", - говорится в сообщении.В главке добавили, что площадь пожара уточняется.
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подольск
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
16:09 14.11.2022 (обновлено: 17:22 14.11.2022)
 
На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание

На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось административное здание

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода Зингер в Подольске - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС России.
"В Подольске на Комсомольской улице, дом 1 произошло загорание в административном здании на территории завода "Зингер". Люди эвакуированы до прибытия", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что площадь пожара уточняется.
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ПроисшествияПодольскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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