https://ria.ru/20221114/zinger-1831400537.html

На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание

На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание - РИА Новости, 14.11.2022

На территории завода "Зингер" в Подольске загорелось здание

Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:09

2022-11-14T16:09

2022-11-14T17:22

происшествия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС России."В Подольске на Комсомольской улице, дом 1 произошло загорание в административном здании на территории завода "Зингер". Люди эвакуированы до прибытия", - говорится в сообщении.В главке добавили, что площадь пожара уточняется.

https://ria.ru/20221113/zaklyuchenie-1831172558.html

подольск

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)