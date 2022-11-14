https://ria.ru/20221114/zemlya-1830976222.html

Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве

Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве - РИА Новости, 14.11.2022

Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве

В Москве заключен десятый договор в рамках программы господдержки, предусматривающей аренду земли компаниями по ставке один рубль в год для реализации... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:15

2022-11-14T07:15

2022-11-14T07:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве заключен десятый договор в рамках программы господдержки, предусматривающей аренду земли компаниями по ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Договор с предпринимателем заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производственного комплекса площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров. На предприятие смогут трудоустроиться 167 человек.Как ожидается, реализация проекта позволит компании увеличить объем производства продукции почти в 1,5 раза – до 480 тысяч единиц изделий в год, что позволит обеспечить поступления в городской бюджет свыше 21 миллион рублей ежегодно.В марте 2022 года в рамках антикризисной поддержки предприятий город стал предоставлять инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год для возведения и расширения производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Решение о выделении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы.

https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830754865.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика