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Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
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Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве
Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве - РИА Новости, 14.11.2022
Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве
В Москве заключен десятый договор в рамках программы господдержки, предусматривающей аренду земли компаниями по ставке один рубль в год для реализации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:15
2022-11-14T07:15
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве заключен десятый договор в рамках программы господдержки, предусматривающей аренду земли компаниями по ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Договор с предпринимателем заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производственного комплекса площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров. На предприятие смогут трудоустроиться 167 человек.Как ожидается, реализация проекта позволит компании увеличить объем производства продукции почти в 1,5 раза – до 480 тысяч единиц изделий в год, что позволит обеспечить поступления в городской бюджет свыше 21 миллион рублей ежегодно.В марте 2022 года в рамках антикризисной поддержки предприятий город стал предоставлять инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год для возведения и расширения производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Решение о выделении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
07:15 14.11.2022
 

Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве заключен десятый договор в рамках программы господдержки, предусматривающей аренду земли компаниями по ставке один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы заключили с инвестором договор аренды земельного участка площадью 0,36 гектара по ставке один рубль в год. Это уже 10-й подобный договор в столице. Компания ООО "Илкон" в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта возведет в Косино-Ухтомском районе производственный комплекс по изготовлению мебели. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей", – рассказал Владимир Ефимов.
Договор с предпринимателем заключен на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство производственного комплекса площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров. На предприятие смогут трудоустроиться 167 человек.
Как ожидается, реализация проекта позволит компании увеличить объем производства продукции почти в 1,5 раза – до 480 тысяч единиц изделий в год, что позволит обеспечить поступления в городской бюджет свыше 21 миллион рублей ежегодно.
В марте 2022 года в рамках антикризисной поддержки предприятий город стал предоставлять инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год для возведения и расширения производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Решение о выделении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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