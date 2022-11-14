13:02 14.11.2022 (обновлено: 14:15 14.11.2022)
"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе
Читатели Die Welt высмеяли Зеленского после слов о победе
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко отреагировали на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии ситуации в стране.
В воскресенье во время видеообращения глава украинского государства заявил, что "чувствует" приближение победы Киева в конфликте.
"Что он такого принимает, чтобы это ощущать?" — поинтересовался Matthew H.
"Психоактивные вещества никогда не были полезны для восприятия", — иронизирует Joseph K.
"Зеленский, комик с расстройствами восприятия, который показывается только в футболке (надеюсь, не единственной) военного оливкового цвета, скорее всего, чтобы подчеркнуть свою квалификацию военного эксперта, и пытается втянуть нас в российско-украинский конфликт. Я отношусь к этому человеку более чем подозрительно, как и к некоторым другим политикам в его правительстве", — прокомментировал Nachgehakt.
"Этот человек продолжает сидеть в футболке в своем явно хорошо отапливаемом офисе, а мы мерзнем здесь ради Украины", — сетует Alex D.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.