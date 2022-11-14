https://ria.ru/20221114/zelenskiy-1831340264.html

"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе

"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе - РИА Новости, 14.11.2022

"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе

Читатели немецкого издания Die Welt резко отреагировали на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии ситуации в стране. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:02

2022-11-14T13:02

2022-11-14T14:15

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

донбасс

киев

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко отреагировали на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии ситуации в стране.В воскресенье во время видеообращения глава украинского государства заявил, что "чувствует" приближение победы Киева в конфликте."Что он такого принимает, чтобы это ощущать?" — поинтересовался Matthew H."Психоактивные вещества никогда не были полезны для восприятия", — иронизирует Joseph K."Вчера заявлял "Нападения российской армии в Донбассе просто адские", а сегодня "победа уже рядом". Были ли еще какие-нибудь указания от MI6, Зеленский?" — отметил Werner Holt."Этот человек продолжает сидеть в футболке в своем явно хорошо отапливаемом офисе, а мы мерзнем здесь ради Украины", — сетует Alex D.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260210.html

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831294428.html

украина

донбасс

киев

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, киев