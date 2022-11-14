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"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе - РИА Новости, 14.11.2022
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"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе
"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе - РИА Новости, 14.11.2022
"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе
Читатели немецкого издания Die Welt резко отреагировали на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии ситуации в стране. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:02
2022-11-14T14:15
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
донбасс
киев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко отреагировали на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии ситуации в стране.В воскресенье во время видеообращения глава украинского государства заявил, что "чувствует" приближение победы Киева в конфликте."Что он такого принимает, чтобы это ощущать?" — поинтересовался Matthew H."Психоактивные вещества никогда не были полезны для восприятия", — иронизирует Joseph K."Вчера заявлял "Нападения российской армии в Донбассе просто адские", а сегодня "победа уже рядом". Были ли еще какие-нибудь указания от MI6, Зеленский?" — отметил Werner Holt."Этот человек продолжает сидеть в футболке в своем явно хорошо отапливаемом офисе, а мы мерзнем здесь ради Украины", — сетует Alex D.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831260210.html
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донбасс
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, киев
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Киев
13:02 14.11.2022 (обновлено: 14:15 14.11.2022)
 
"Комик с расстройством": немцы высмеяли Зеленского после слов о победе

Читатели Die Welt высмеяли Зеленского после слов о победе

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt резко отреагировали на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии ситуации в стране.
В воскресенье во время видеообращения глава украинского государства заявил, что "чувствует" приближение победы Киева в конфликте.
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Зеленский лишил граждан Украины будущего, заявил Володин
"Что он такого принимает, чтобы это ощущать?" — поинтересовался Matthew H.
"Психоактивные вещества никогда не были полезны для восприятия", — иронизирует Joseph K.
"Вчера заявлял "Нападения российской армии в Донбассе просто адские", а сегодня "победа уже рядом". Были ли еще какие-нибудь указания от MI6, Зеленский?" — отметил Werner Holt.

"Зеленский, комик с расстройствами восприятия, который показывается только в футболке (надеюсь, не единственной) военного оливкового цвета, скорее всего, чтобы подчеркнуть свою квалификацию военного эксперта, и пытается втянуть нас в российско-украинский конфликт. Я отношусь к этому человеку более чем подозрительно, как и к некоторым другим политикам в его правительстве", — прокомментировал Nachgehakt.

"Этот человек продолжает сидеть в футболке в своем явно хорошо отапливаемом офисе, а мы мерзнем здесь ради Украины", — сетует Alex D.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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