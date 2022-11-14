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Врач рассказал, как избежать сахарного диабета второго типа

Врач рассказал, как избежать сахарного диабета второго типа - РИА Новости, 14.11.2022

Врач рассказал, как избежать сахарного диабета второго типа

До половины новых случаев сахарного диабета второго типа можно избежать при снижении избыточного веса на фоне изменения образа жизни - минимального потребления... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T03:39

2022-11-14T03:39

2022-11-14T03:46

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. До половины новых случаев сахарного диабета второго типа можно избежать при снижении избыточного веса на фоне изменения образа жизни - минимального потребления сладких и жирных продуктов, исключения алкогольных напитков и увеличения физической активности, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов во всемирный день борьбы с диабетом."В Москве ежегодно регистрируется порядка 15-20 тысяч новых случаев сахарного диабета второго типа. При этом до 50% случаев можно избежать всего лишь при соответствующем изменении образа жизни. Под правильно скорректированным образом жизни мы понимаем соблюдение определенных подходов к питанию с минимальным потреблением сладких и жирных продуктов. Оптимально придерживаться следующего стиля питания: употреблять цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, растительное, а не сливочное масло, нежирные сорта мяса - говядину, телятину, курицу, индейку, жидкие молочные продукты со сниженным содержанием жира" - рассказал Анциферов.Он отметил, что очень важно ограничить употребление жирной пищи, исключить крепкие алкогольные напитки, а потребление некрепких снизить до минимума. При этом необходимо достаточно пить жидкости - до 2 литров в день, и есть четыре-пять раз в день."Соотношение нутриентов в пище должно быть следующим: 15-20% белков, 30% жиров, углеводов - 50-55% от суточной калорийности пищи. На физическую активность надо выделять не менее 150 минут в неделю, например, активно ходить, плавать, бегать, ездить на велосипеде. Следование этим правилам должно привести к снижению избыточной массы тела и улучшению показателей углеводного обмена", - добавил врач.Анциферов отметил, что первое национальное эпидемиологическое исследование распространенности сахарного диабета второго типа на территории России показало, что ранние нарушения углеводного обмена зафиксированы практически у 20% взрослого населения России в возрасте 20-79 лет. Причем, клинические симптомы при предиабете отсутствуют. То есть человек может быть уже очень близок к проявлению диабета, но даже не чувствовать никаких симптомов."Другие факторы риска сахарного диабета второго типа: возраст старше 40-45 лет, ожирение или избыточная масса тела, наличие сахарного диабета второго типа у отца или матери, низкая физическая активность, предиабет, рождение крупного ребенка - свыше 4 килограммов, наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Всем лицам с этими факторами риска необходимо регулярно проверять уровень глюкозы в крови натощак при прохождении профилактических осмотров", - добавил эндокринолог.Собеседник агентства рассказал, что к симптомам сахарного диабета относятся сухость во рту, жажда, выделение большого количества мочи, слабость, зуд кожи. В случае обнаружения этих симптомов обязательно нужно обратиться к специалисту. Если не обращать внимание на ранние признаки сахарного диабета, то это может привести к развитию тяжелых осложнений: поражаются глаза, почки, ноги, сердечно-сосудистая система.

https://ria.ru/20221021/ris-1825530950.html

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