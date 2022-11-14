https://ria.ru/20221114/youtube-1831406442.html
Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании "Звезда"
Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании "Звезда" - РИА Новости, 14.11.2022
Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании "Звезда"
Арбитражный суд Москвы иску телерадиокомпании ВС РФ "Звезда" обязал структуры Google восстановить истцу доступ к его аккаунту и 12 YouTube-каналам – "Телеканал... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:25
2022-11-14T16:25
2022-11-14T16:25
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы иску телерадиокомпании ВС РФ "Звезда" обязал структуры Google восстановить истцу доступ к его аккаунту и 12 YouTube-каналам – "Телеканал "Звезда", "Сегодня утром", "Секретная папка", "Код доступа" и другим.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд также признал незаконным отказ ответчиков от исполнения договора и удовлетворил требование истца о взыскании прогрессивной неустойки на случай неисполнения решения. В части начисления неустойки суд обратил решение к немедленному исполнению.В случае неисполнения ответчикам – американской Google LLC и ООО "Гугл" – с третьего дня с даты принятия решения будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день, с еженедельным увеличением этой суммы в два раза.Неустойка будет начисляться до достижения размера в 1 миллиард рублей. Если в течение девяти месяцев решение не будет исполнено, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.Истец в суде сообщил, что доступ к его каналам в YouTube был прекращен в феврале-марте. "Каналы существовали, но их никто не видел", - посетовал юрист "Звезды".По его мнению, "в основе отказа лежат нормы, которые противоречат публичному порядку РФ". Ответчик заявил, что у него нет договора со "Звездой", спор не подлежит рассмотрению российским судом и что решение не может быть исполнено.Ранее суд в этом деле арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 миллионов рублей.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.Большую часть решений ответчик на момент написания материала не исполнил - каналы по-прежнему под полной блокировкой или же лишены возможностей монетизации.Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление обоснованным и ввел в компании наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.
https://ria.ru/20221110/youtube-1830587803.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, google, технологии, youtube
Россия, Москва, Google, Технологии, YouTube
Суд обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телекомпании "Звезда"
Суд обязал Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналам телекомпании "Звезда"
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы иску телерадиокомпании ВС РФ "Звезда" обязал структуры Google восстановить истцу доступ к его аккаунту и 12 YouTube-каналам – "Телеканал "Звезда", "Сегодня утром", "Секретная папка", "Код доступа" и другим.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд также признал незаконным отказ ответчиков от исполнения договора и удовлетворил требование истца о взыскании прогрессивной неустойки на случай неисполнения решения. В части начисления неустойки суд обратил решение к немедленному исполнению.
В случае неисполнения ответчикам – американской Google LLC и ООО "Гугл" – с третьего дня с даты принятия решения будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день, с еженедельным увеличением этой суммы в два раза.
Неустойка будет начисляться до достижения размера в 1 миллиард рублей. Если в течение девяти месяцев решение не будет исполнено, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.
Истец в суде сообщил, что доступ к его каналам в YouTube был прекращен в феврале-марте. "Каналы существовали, но их никто не видел", - посетовал юрист "Звезды".
По его мнению, "в основе отказа лежат нормы, которые противоречат публичному порядку РФ". Ответчик заявил, что у него нет договора со "Звездой", спор не подлежит рассмотрению российским судом и что решение не может быть исполнено.
Ранее суд в этом деле арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", на общую сумму 500 миллионов рублей.
На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ
и РБК
.
На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России
, ВГТРК
, "Москва медиа
", телеканала RT, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа
", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.
Большую часть решений ответчик на момент написания материала не исполнил - каналы по-прежнему под полной блокировкой или же лишены возможностей монетизации.
Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве. Арбитражный суд Москвы
12 сентября признал заявление обоснованным и ввел в компании наблюдение. Однако Роскомнадзор
обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.