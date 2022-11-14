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В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов - РИА Новости, 14.11.2022
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В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов - РИА Новости, 14.11.2022
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов
Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:38
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происшествия
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок, сообщили РИА Новости в компании.В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты."В сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Наши процедуры безопасности также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей", - говорится в сообщении.В компании отметили, что проводится внутреннее расследование, а также расследование правоохранительными органами.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
11:38 14.11.2022 (обновлено: 11:39 14.11.2022)
 
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов

Whoosh: утечка информации была, но не затронула чувствительные данные клиентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов Whoosh в Москве
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок, сообщили РИА Новости в компании.
В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты.
"В сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Наши процедуры безопасности также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что проводится внутреннее расследование, а также расследование правоохранительными органами.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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