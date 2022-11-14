https://ria.ru/20221114/whoosh-1831302705.html

В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов

В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов - РИА Новости, 14.11.2022

В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов

Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:38

2022-11-14T11:38

2022-11-14T11:39

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок, сообщили РИА Новости в компании.В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты."В сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Наши процедуры безопасности также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей", - говорится в сообщении.В компании отметили, что проводится внутреннее расследование, а также расследование правоохранительными органами.

https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823078584.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия