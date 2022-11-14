https://ria.ru/20221114/whoosh-1831302705.html
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов - РИА Новости, 14.11.2022
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов
Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:38
2022-11-14T11:38
2022-11-14T11:39
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок, сообщили РИА Новости в компании.В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты."В сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Наши процедуры безопасности также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей", - говорится в сообщении.В компании отметили, что проводится внутреннее расследование, а также расследование правоохранительными органами.
https://ria.ru/20221011/gosuslugi-1823078584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
11:38 14.11.2022 (обновлено: 11:39 14.11.2022)
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов
Whoosh: утечка информации была, но не затронула чувствительные данные клиентов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Утечка части персональных данных клиентов российского сервиса аренды самокатов Whoosh в начале ноября действительно произошла, но не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок, сообщили РИА Новости в компании.
В начале ноября компания сообщила, что служба безопасности сервиса пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров. Отмечалось, что данные в открытом доступе опубликованы не были. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса, в которой содержалось более 7,2 миллиона номеров клиентов и 6,9 миллиона адресов электронной почты.
"В сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Наши процедуры безопасности также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что проводится внутреннее расследование, а также расследование правоохранительными органами.