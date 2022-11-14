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В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона - РИА Новости, 14.11.2022
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Культура
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В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона
В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона - РИА Новости, 14.11.2022
В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона
Злоумышленники обворовали парижскую квартиру Бенуя-Луи Виттона, правнука основателя модного дома, сообщает радио RMC. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:39
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Злоумышленники обворовали парижскую квартиру Бенуя-Луи Виттона, правнука основателя модного дома, сообщает радио RMC.По предварительным данным, грабители забрались в двухуровневую квартиру через окно. Они вынесли часы и сумки люксовых марок, драгоценности, а также содержимое сейфа.Общая сумма украденного оценивается в 400 тысяч евро.Пострадавший уведомил полицию об инциденте в воскресенье вечером.
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новости культуры, мода, происшествия
Культура, Новости культуры, мода, Происшествия
16:39 14.11.2022
 
В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона

Квартиру правнука Луи Виттона в Париже обворовали на 400 тысяч евро

© AFP 2022 / Ozan KoseЛоготип Louis Vuitton
Логотип Louis Vuitton - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Злоумышленники обворовали парижскую квартиру Бенуя-Луи Виттона, правнука основателя модного дома, сообщает радио RMC.
По предварительным данным, грабители забрались в двухуровневую квартиру через окно. Они вынесли часы и сумки люксовых марок, драгоценности, а также содержимое сейфа.
Общая сумма украденного оценивается в 400 тысяч евро.
Пострадавший уведомил полицию об инциденте в воскресенье вечером.
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