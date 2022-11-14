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В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона
В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона - РИА Новости, 14.11.2022
В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона
Злоумышленники обворовали парижскую квартиру Бенуя-Луи Виттона, правнука основателя модного дома, сообщает радио RMC. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:39
2022-11-14T16:39
2022-11-14T16:39
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Злоумышленники обворовали парижскую квартиру Бенуя-Луи Виттона, правнука основателя модного дома, сообщает радио RMC.По предварительным данным, грабители забрались в двухуровневую квартиру через окно. Они вынесли часы и сумки люксовых марок, драгоценности, а также содержимое сейфа.Общая сумма украденного оценивается в 400 тысяч евро.Пострадавший уведомил полицию об инциденте в воскресенье вечером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мода, происшествия
Культура, Новости культуры, мода, Происшествия
В Париже обворовали квартиру правнука Луи Виттона
Квартиру правнука Луи Виттона в Париже обворовали на 400 тысяч евро