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Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/vsu-1831346362.html
Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород
Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород - РИА Новости, 14.11.2022
Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:17
2022-11-14T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
белгородская область
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области и отметил, что в российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры.Ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин рассказал журналистам, что киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области."Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб. А что касается регионов, то вы знаете - в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эти риски и обсуждаются ли с региональными властями превентивные меры по их минимизации.
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безопасность, россия, курская область, белгородская область, дмитрий песков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Дмитрий Песков, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:17 14.11.2022
 
Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области и отметил, что в российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры.
Ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин рассказал журналистам, что киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области.
"Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб. А что касается регионов, то вы знаете - в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эти риски и обсуждаются ли с региональными властями превентивные меры по их минимизации.
Пленный украинский командир о планировании ВСУ диверсий на территории РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 20:57Специальная военная операция на Украине
Пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в российские регионы
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБелгородская областьДмитрий ПесковУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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