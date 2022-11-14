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Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород

Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород - РИА Новости, 14.11.2022

Песков переадресовал военным вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:17

2022-11-14T13:17

2022-11-14T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

белгородская область

дмитрий песков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области и отметил, что в российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры.Ранее взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин рассказал журналистам, что киевские войска планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области."Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб. А что касается регионов, то вы знаете - в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают эти риски и обсуждаются ли с региональными властями превентивные меры по их минимизации.

https://ria.ru/20221107/diversanty-1829806490.html

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курская область

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Кирилл Волков

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