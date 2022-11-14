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В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ

В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022

В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ

Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, пишет The New York Post. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:17

2022-11-14T11:17

2022-11-14T16:16

в мире

джо байден

сша

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украина

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, пишет The New York Post.Со ссылкой на новый анализ Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании издание утверждает, что украинские истребители значительно уступают российским самолетам, что вынуждает Киев полагаться в основном на батареи ракет класса "земля — воздух" в боях против ВКС.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html

сша

киев

украина

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в мире, джо байден, сша, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин