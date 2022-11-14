Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/vsu-1831293112.html
В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ
В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ - РИА Новости, 14.11.2022
В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ
Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, пишет The New York Post. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:17
2022-11-14T16:16
в мире
джо байден
сша
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:295:2840:1893_1920x0_80_0_0_d44d2b5743c4556081fbef2cde163e97.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, пишет The New York Post.Со ссылкой на новый анализ Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании издание утверждает, что украинские истребители значительно уступают российским самолетам, что вынуждает Киев полагаться в основном на батареи ракет класса "земля — воздух" в боях против ВКС.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221114/ukraina-1831278408.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_130:0:2654:1893_1920x0_80_0_0_d4daf756a538732f4c6f356b96ca6ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Джо Байден, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
11:17 14.11.2022 (обновлено: 16:16 14.11.2022)
 
В США раскрыли ключевую уязвимость ВСУ

NYP: украинские истребители значительно уступают российским самолетам

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украинские истребители слишком устарели, чтобы бороться с современными российскими самолетами, пишет The New York Post.

"США уже в течение долгого времени отказываются поставлять истребители режиму Зеленского", — добавил автор статьи.

Со ссылкой на новый анализ Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании издание утверждает, что украинские истребители значительно уступают российским самолетам, что вынуждает Киев полагаться в основном на батареи ракет класса "земля — воздух" в боях против ВКС.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:38Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине
 
В миреДжо БайденСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала