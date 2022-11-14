https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831414557.html

Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре

Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре - РИА Новости, 14.11.2022

Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре

Глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречается с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:48

2022-11-14T16:48

2022-11-14T21:12

в мире

сергей нарышкин

уильям бернс

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречается с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщило, что в понедельник в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, в столицу Турции прилетел Нарышкин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить либо опровергнуть это сообщение."Директор ЦРУ Билл Бернс сегодня встречается с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре... обсудить случаи "несправедливо задержанных граждан США", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что Бернс не будет обсуждать мирное урегулирование конфликта на Украине. "Он передает сообщение о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации", - сказал представитель ведомства и добавил, что Вашингтон заранее уведомил Киев о встрече.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад пустил в ход ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)