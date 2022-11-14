https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831414557.html
Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре
Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре - РИА Новости, 14.11.2022
Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре
Глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречается с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:48
2022-11-14T16:48
2022-11-14T21:12
в мире
сергей нарышкин
уильям бернс
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встречается с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщило, что в понедельник в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями, в столицу Турции прилетел Нарышкин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить либо опровергнуть это сообщение."Директор ЦРУ Билл Бернс сегодня встречается с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре... обсудить случаи "несправедливо задержанных граждан США", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что Бернс не будет обсуждать мирное урегулирование конфликта на Украине. "Он передает сообщение о последствиях использования ядерного оружия Россией и рисках эскалации", - сказал представитель ведомства и добавил, что Вашингтон заранее уведомил Киев о встрече.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад пустил в ход ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нарышкин, уильям бернс, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
16:48 14.11.2022 (обновлено: 21:12 14.11.2022)
Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре
CNN: Нарышкин и Бернс обсудили в Турции последствия использования ядерного оружия