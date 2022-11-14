https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html

Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году

Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2022

Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году

Волонтеры в начале следующего года получат доступ к базе "бюро регистрации несчастных случаев" по поиску пропавших и неопознанных лиц, сообщил начальник отдела... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:31

2022-11-14T12:31

2022-11-14T12:31

общество

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Волонтеры в начале следующего года получат доступ к базе "бюро регистрации несчастных случаев" по поиску пропавших и неопознанных лиц, сообщил начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России Максим Черныш.По его словам, было два поручения президента России по созданию федеральной базы "бюро регистрации несчастных случаев". Вместе с Росмолодежью и Минздравом такая база была разработана, она уже функционирует в составе подразделений полиции.Черныш добавил, что данная база уже наполняется. В частности, передаются сведения о неопознанных телах."Запланировано на начало 2023 года уже предоставить эту базу представителям волонтерских организаций, которые официально зарегистрированы на территории РФ и оказывают содействие органам внутренних дел в поиске пропавших людей", - заявил он.Эта база, отметил Черныш, будет всероссийской. В каждом регионе можно будет увидеть "неизвестных больных" из других регионов. Более того, подчеркнул он, сведения о" неизвестных больных" будут публиковаться на официальном сайте ведомства. "Будет создан сайт на МВД России, куда будет доступ предоставлен... Только там будут находиться неизвестные больные", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как быть гражданам, которые пытаются найти своих родственников из отдаленных мест и не могут явиться в полицию.

https://ria.ru/20221108/volontery-1829949967.html

https://ria.ru/20220813/premiya-1809384749.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия