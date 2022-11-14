Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году - РИА Новости, 14.11.2022
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году
Волонтеры в начале следующего года получат доступ к базе "бюро регистрации несчастных случаев" по поиску пропавших и неопознанных лиц, сообщил начальник отдела... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:31
2022-11-14T12:31
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/07/1557500736_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8744604d30b831b2034d1f53db7ccf8.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Волонтеры в начале следующего года получат доступ к базе "бюро регистрации несчастных случаев" по поиску пропавших и неопознанных лиц, сообщил начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России Максим Черныш.По его словам, было два поручения президента России по созданию федеральной базы "бюро регистрации несчастных случаев". Вместе с Росмолодежью и Минздравом такая база была разработана, она уже функционирует в составе подразделений полиции.Черныш добавил, что данная база уже наполняется. В частности, передаются сведения о неопознанных телах."Запланировано на начало 2023 года уже предоставить эту базу представителям волонтерских организаций, которые официально зарегистрированы на территории РФ и оказывают содействие органам внутренних дел в поиске пропавших людей", - заявил он.Эта база, отметил Черныш, будет всероссийской. В каждом регионе можно будет увидеть "неизвестных больных" из других регионов. Более того, подчеркнул он, сведения о" неизвестных больных" будут публиковаться на официальном сайте ведомства. "Будет создан сайт на МВД России, куда будет доступ предоставлен... Только там будут находиться неизвестные больные", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как быть гражданам, которые пытаются найти своих родственников из отдаленных мест и не могут явиться в полицию.
https://ria.ru/20221108/volontery-1829949967.html
https://ria.ru/20220813/premiya-1809384749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/07/1557500736_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4592bebcaf366aefe95e97a87f2cd9fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
12:31 14.11.2022
 
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году

Волонтеры в начале 2023 года получат доступ к базе по поиску пропавших и неопознанных лиц

© УМВД России по Омской областиВолонтеры и сотрудники полиции во время поисков
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков
© УМВД России по Омской области
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Волонтеры в начале следующего года получат доступ к базе "бюро регистрации несчастных случаев" по поиску пропавших и неопознанных лиц, сообщил начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России Максим Черныш.
По его словам, было два поручения президента России по созданию федеральной базы "бюро регистрации несчастных случаев". Вместе с Росмолодежью и Минздравом такая база была разработана, она уже функционирует в составе подразделений полиции.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:11
Волонтеры в России будут получать компенсации за связь
Черныш добавил, что данная база уже наполняется. В частности, передаются сведения о неопознанных телах.
"Запланировано на начало 2023 года уже предоставить эту базу представителям волонтерских организаций, которые официально зарегистрированы на территории РФ и оказывают содействие органам внутренних дел в поиске пропавших людей", - заявил он.
Эта база, отметил Черныш, будет всероссийской. В каждом регионе можно будет увидеть "неизвестных больных" из других регионов. Более того, подчеркнул он, сведения о" неизвестных больных" будут публиковаться на официальном сайте ведомства. "Будет создан сайт на МВД России, куда будет доступ предоставлен... Только там будут находиться неизвестные больные", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как быть гражданам, которые пытаются найти своих родственников из отдаленных мест и не могут явиться в полицию.
Волонтеры выгружают коробки с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 16:12
Волонтеры в Харьковской области получили премию PUTIN TEAM
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала