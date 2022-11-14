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ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/voennye-1831413496.html
ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных
ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных - РИА Новости, 14.11.2022
ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных
Евросоюз в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:44
2022-11-14T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Евросоюз в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии."Совет Евросоюза запустил миссию ЕС по оказанию военной поддержки Украине", - говорится в сообщении представительства в Twitter.Решение формально вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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в мире, чехия, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Евросоюз, Украина
16:44 14.11.2022 (обновлено: 16:53 14.11.2022)
 
ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных

ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Евросоюз в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии.
"Совет Евросоюза запустил миссию ЕС по оказанию военной поддержки Украине", - говорится в сообщении представительства в Twitter.
Решение формально вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
ЕС готовится к войне с Россией
Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 12:23В мире
МИД РФ назвал неприемлемыми требования Запада по поводу Украины
 
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