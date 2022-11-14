https://ria.ru/20221114/voennye-1831413496.html

ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных

ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных - РИА Новости, 14.11.2022

ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных

Евросоюз в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:44

2022-11-14T16:44

2022-11-14T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Евросоюз в понедельник официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих, сообщили в представительстве председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии."Совет Евросоюза запустил миссию ЕС по оказанию военной поддержки Украине", - говорится в сообщении представительства в Twitter.Решение формально вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.Тренировочная миссия рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/trebovaniya-1831327191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия, евросоюз, украина