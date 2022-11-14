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В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/voennye-1831371895.html
В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке
В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке - РИА Новости, 14.11.2022
В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке
Орловские власти намерены обратиться в правоохранительные органы после скандальной истории с носками, переданными в пункт сбора посылок для мобилизованных,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:38
2022-11-14T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
орел
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 14 ноя – РИА Новости. Орловские власти намерены обратиться в правоохранительные органы после скандальной истории с носками, переданными в пункт сбора посылок для мобилизованных, которые потом якобы оказались на прилавке местного рынка, сообщил РИА Новости представитель администрации города.Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что женщине потребовалась медицинская помощь после того, как она увидела на прилавке Южного рынка связанные собственноручно носки. Их она сама передавала для посылок мобилизованным."К сожалению, это подрывает и нашу работу. Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня. Второе – это по реальности слов автора этого поста, Дмитрия Серегина, будут проводить проверку правоохранительные органы, мы намерены подать туда заявление", - сказала собеседница. Она пояснила, что автор поста "и ранее гиперболизировал факты".В администрации города уточнили, что мэр Орла Юрий Парахин связывался с автором инфоповода, однако тот отказался предоставить контакты женщины, но, с её слов, сказал, что изделия она отдала в пункт сбора на Южном рынке.При этом собеседница пояснила, что администрация Орла создала три пункта сбора посылок для бойцов СВО. Один из них работает в будние дни на улице Октябрьской, 30. Действуют также две ярмарки выходного дня: на улице Приборостроительная и на площади Комсомольская в субботу и воскресенье с 7.00 до 15.00. "К другим точкам сбора мы не имеем отношения! Убедительно просим пользоваться официальными источниками и приносить свою помощь в официальные пункты", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823992690.html
https://ria.ru/20220923/moshenniki-1818920978.html
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происшествия, орловская область, орел, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Орел, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:38 14.11.2022 (обновлено: 14:40 14.11.2022)
 
В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке

В Орле разбираются с историей о носках, связанных для военных и якобы попавших на рынок

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПамятник генералу Алексею Ермолову в одноименном сквере в городе Орел
Памятник генералу Алексею Ермолову в одноименном сквере в городе Орел - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Памятник генералу Алексею Ермолову в одноименном сквере в городе Орел. Архивное фото
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БРЯНСК, 14 ноя – РИА Новости. Орловские власти намерены обратиться в правоохранительные органы после скандальной истории с носками, переданными в пункт сбора посылок для мобилизованных, которые потом якобы оказались на прилавке местного рынка, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что женщине потребовалась медицинская помощь после того, как она увидела на прилавке Южного рынка связанные собственноручно носки. Их она сама передавала для посылок мобилизованным.
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"К сожалению, это подрывает и нашу работу. Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня. Второе – это по реальности слов автора этого поста, Дмитрия Серегина, будут проводить проверку правоохранительные органы, мы намерены подать туда заявление", - сказала собеседница. Она пояснила, что автор поста "и ранее гиперболизировал факты".
В администрации города уточнили, что мэр Орла Юрий Парахин связывался с автором инфоповода, однако тот отказался предоставить контакты женщины, но, с её слов, сказал, что изделия она отдала в пункт сбора на Южном рынке.
При этом собеседница пояснила, что администрация Орла создала три пункта сбора посылок для бойцов СВО. Один из них работает в будние дни на улице Октябрьской, 30. Действуют также две ярмарки выходного дня: на улице Приборостроительная и на площади Комсомольская в субботу и воскресенье с 7.00 до 15.00. "К другим точкам сбора мы не имеем отношения! Убедительно просим пользоваться официальными источниками и приносить свою помощь в официальные пункты", - отметила собеседница агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьОрелЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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