https://ria.ru/20221114/voennye-1831371895.html

В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке

В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке - РИА Новости, 14.11.2022

В Орле выясняют, правда ли связанные для военных носки оказались на рынке

Орловские власти намерены обратиться в правоохранительные органы после скандальной истории с носками, переданными в пункт сбора посылок для мобилизованных,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:38

2022-11-14T14:38

2022-11-14T14:40

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

орел

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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БРЯНСК, 14 ноя – РИА Новости. Орловские власти намерены обратиться в правоохранительные органы после скандальной истории с носками, переданными в пункт сбора посылок для мобилизованных, которые потом якобы оказались на прилавке местного рынка, сообщил РИА Новости представитель администрации города.Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что женщине потребовалась медицинская помощь после того, как она увидела на прилавке Южного рынка связанные собственноручно носки. Их она сама передавала для посылок мобилизованным."К сожалению, это подрывает и нашу работу. Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня. Второе – это по реальности слов автора этого поста, Дмитрия Серегина, будут проводить проверку правоохранительные органы, мы намерены подать туда заявление", - сказала собеседница. Она пояснила, что автор поста "и ранее гиперболизировал факты".В администрации города уточнили, что мэр Орла Юрий Парахин связывался с автором инфоповода, однако тот отказался предоставить контакты женщины, но, с её слов, сказал, что изделия она отдала в пункт сбора на Южном рынке.При этом собеседница пояснила, что администрация Орла создала три пункта сбора посылок для бойцов СВО. Один из них работает в будние дни на улице Октябрьской, 30. Действуют также две ярмарки выходного дня: на улице Приборостроительная и на площади Комсомольская в субботу и воскресенье с 7.00 до 15.00. "К другим точкам сбора мы не имеем отношения! Убедительно просим пользоваться официальными источниками и приносить свою помощь в официальные пункты", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1823992690.html

https://ria.ru/20220923/moshenniki-1818920978.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, орловская область, орел, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр